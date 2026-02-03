Mellado subraya que Canal Sur "cumplió con su función de servicio público" en la cobertura del accidente de Adamuz

El director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, este martes durante su comparecencia parlamentaria en comisión. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha sostenido este martes durante una comparecencia parlamentaria en comisión que "Canal Sur cumplió con su función de servicio público" durante su cobertura televisiva y radiofónica del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Mellado ha precisado en este sentido que "las delegaciones de Huelva y Córdoba dieron lo mejor de sí" y ha puesto como ejemplo de la reacción de la plantilla que "todos los trabajadores se incorporaron a su puesto de trabajo".

"Intentamos hacer la mayor cobertura en momentos complicados", ha señalado el director general de la RTVA, quien ha deslizado que la máxima con que afrontaron en el ente audiovisual autonómico fue que "no íbamos a especular con la información", de manera que el foco se le prestaría a "los distintos portavoces del Gobierno y de la Junta de Andalucía".

Con un reconocimiento al "momento muy difícil" para familiares, víctimas y servicios públicos ha afirmado Mellado que "para los periodistas de Canal Sur también fue difícil, más, aquella noche", en alusión al domingo día 18 de enero, cuando colisionaron un tren que iba desde Madrid hacia Huelva tras descarrilar un tren de alta velocidad que hacía el trayecto Málaga-Madrid.

El director general de la RTVA ha subrayado "felicitar a todos los trabajadores" con el hecho de que "se incorporaron de inmediato" y sobre la cobertura ha precisado que la televisión ya ofreció la primera información del accidente a las 20.00 horas del domingo 18, avance informativo que se mantuvo a las 20.30 horas con la segunda edición del informativo del fin de semana.

"Continuamos informando pasada medianoche", ha dicho Mellado en el caso de la televisión, que ha hecho extensiva a la radio, con el acento en el hecho de que "se cambió toda la programación para volcarnos en la información a tiempo real", de lo que ha puesto como ejemplo al día siguiente la supresión del programa culinario Cómetelo o el concurso Atrápame si puedes.

"En directo fueron más de 16 horas", ha precisado en este sentido.

De igual forma ha subrayado el director general de la RTVA el protagonismo que tuvo Canal Sur junto a la cadena 13TV en la emisión de la misa funeral que se celebró en Huelva el día 29 por cuanto "fue solicitada por 40 medios para meterlo en sus programas".

"Canal Sur Radio siguió la misma tónica despliegue desde primera hora del momento de la tragedia", ha explicado Mellado, quien ha argumentado que en el caso de la radio el accidente fue en medio de las retransmisiones futbolísticas del fin de semana a cargo del programa La Gran Jugada, por lo que ha reivindicado que "se cambió toda la programación para ampliar la información después de los datos de los primeros fallecidos".

"Los micrófonos se abrieron con Pilar Muriel hasta altas horas de la noche", ha dicho el director general de la RTVA, que ha explicado que la programación arrancó a las 21.30 horas y continuó hasta las 02.30 horas de la madrugada del lunes, mientras ha señalado que al día siguiente, lunes 19, el conductor de La Mañana de Andalucía, Juan Carlos Vélez, además de un grupo de redactores se desplazaron a Adamuz y estuvieron repartidos por distintos puntos del accidente.

"Así sucesivamente toda la semana", ha proclamado Mellado, quien ha esgrimido "el esfuerzo sin precedentes de los Servicios Informativos y las delegaciones de Huelva y Córdoba que prestaron un servicio público importante con algunos días más de 16 horas en directo" para "narrar una de las principales tragedias que ha sucedido recientemente en Andalucía".