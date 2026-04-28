Unas mil personas migrantes piden la regularización extraordinaria en la provincia de Córdoba

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad de cara al proceso de regularización de migrantes. - Gabriel Luengas - Europa Press

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López, ha informado este martes de que unas mil personas migrantes yan han realizado la solicitud para la regularización extraordinaria en la provincia, tras el proceso iniciado por el Ejecutivo, teniendo en cuenta que las previsiones de la Seguridad Social son entre 4.500 y 5.000 personas en la provincia, pero "hasta que no acabe el procedimiento el día 30 de junio no se va a poder decir el número exacto".

Así lo ha manifestado la representante del Ejecutivo central, en declaraciones a los periodistas, al tiempo que ha comentado que "por un lado están las solicitudes telemáticas y por otro las presenciales". "Por el momento en las presenciales no se están cubriendo todas las parrillas que salen, tanto en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como en Correos", aunque "hay hasta el día 30 de junio de plazo para que se pueda hacer", ha remarcado.

Mientras, ha valorado que "se ha llegado a un acuerdo entre la FEMP y el Ministerio para colaborar en el trabajo que tienen que hacer los ayuntamientos con los servicios sociales, por el informe de vulnerabilidad, que no lo necesitan absolutamente todos".

Según ha expuesto, "a lo mejor no lo hemos informado suficientemente bien, porque todos lo están pidiendo cuando todos no lo necesitan", dado que "hay una serie de cuestiones y casos en los que no se necesita", porque "en el caso de una familia que tenga menores no necesita ese informe de vulnerabilidad o en el caso de que pueda demostrar que ha tenido trabajo o que lo va a tener en breve, tampoco se necesita el informe de vulnerabilidad".

Así, López ha defendido "una colaboración total con los ayuntamientos para que esto se pueda agilizar y se pueda hacer, y las colas que se ven que lo antes posible desaparezcan". "La gente que va suele llevar casi todos sus documentos y se está haciendo bien", después de que "los primeros días fueron más lentos en completar todas las solicitudes y hoy ya se ha mejorado el trabajo de los funcionarios con respecto a la aplicación y no hay ningún tipo de problema", ha aseverado.

En palabras de la subdelegada, "es importante el paso que estamos dando y está funcionando todo bien, a excepción de que en los ayuntamientos se ha generado el problema, pero se trabaja con el Ministerio y con la FEMP para que pueda resolverse".