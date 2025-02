Miles de manifestantes se concentran en Andalucía para defender que "con los derechos no se juega"

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas en las ocho capitales andaluzas y en Motril (Granada) se han concentrado este domingo contra el uso "oportunista" de los derechos sociales, en una movilización promovida por CCOO y UGT a nivel nacional bajo el lema 'A la calle, con los derechos de la gente no se juega' y en la que también han participado representantes políticos de la izquierda en la región.

La manifestación se produce con el rechazo al decreto 'ómnibus' como telón de fondo por parte de distintos grupos parlamentarios, a pesar de que el Consejo de Ministros ya ha aprobado un nuevo RDL que aborda igualmente la subida de las pensiones o la bonificación al transporte público, aunque no ocurre lo mismo, por ejemplo, con las entregas a cuenta.

En la manifestación de Granada, la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha defendido que Comisiones Obreras "siempre ha salido ante todos los gobiernos y partidos que han intentado atacar una cosa tan esencial para nosotros como las pensiones o la protección de los que menos tienen y los derechos de la clase trabajadora". "Yo no sé a quién le sorprende que Comisiones Obreras y UGT salgan hoy a defender las pensiones públicas, la protección social y los derechos".

En relación a la postura del PP en torno al decaimiento del decreto 'ómnibus', López ha explicado que le parece "mal" que votara en primera instancia que 'no', y ha recordado que en el reciente decreto aprobado por el Consejo de Ministros no aparecen "cosas tan importantes para Andalucía como son las entregas a cuenta", que "bien vendría para fortalecer muchos centros hospitalarios de aquí, de Granada y también del resto de Andalucía". "Nosotros entendemos que así no se gobierna, que siendo oportunista y pensando solo en los intereses partidarios no se gobierna", ha defendido la representante sindical.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha remarcado en Sevilla que con los derechos de los trabajadores "no se juega", y ha afirmado que es "muy importante" que la sociedad entienda que las medidas que se tomen en el Gobierno "están amparadas por el apoyo popular", marco en el que ha señalado que estas concentraciones en España "son un fiel reflejo y testigo de que evidentemente es un momento de conquista de derechos frente a un Partido Popular y un Vox que como siempre se retratan".

Desde Huelva, la portavoz del PSOE-A, María Márquez, ha afirmado que "hoy queremos apoyar esta concentración de CCOO y UGT pidiéndole al Partido Popular un ejercicio de maduración y de reflexión y que estén a la altura de que en este caso los españoles y especialmente los andaluces merecen". En un mensaje al presidente andaluz, la socialista ha sostenido que "los andaluces no le pagamos de nuestros impuestos un sueldo al señor Moreno Bonilla para que esté todos los días confrontando con el presidente del Gobierno y confrontando unas políticas que precisamente benefician a la ciudadanía".

Además, ha vuelto a criticar el "cambio de opinión" de Moreno sobre Junts, al defender el mandatario regional que el PP debe tener una "relación fluida" con el partido independentista. "Después de ponernos el cuerpo malo a todos los andaluces y utilizar el Parlamento de Andalucía, el Gobierno de Andalucía, la Televisión Pública de Andalucía para confrontar con los catalanes, ahora cambia de opinión el señor Moreno Bonilla a su antojo y a su interés", ha recriminado la portavoz.

VALERO PIDE AL PP "NO ESTORBAR"

En Málaga, el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha instado al Partido Popular a "que no estorbe, que estamos trabajando para mejorar este país", y ha declarado que "toca ahora subir el salario mínimo interprofesional, toca ahora rebajar la jornada laboral. Queremos salarios más altos y queremos más tiempo libre para la clase trabajadora".

Además, se ha referido al apoyo del PP al reciente decreto del Gobierno como "una recogida de cable antológica", para matener que el mismo se produce "porque ha fracasado". "Ha fracasado Feijóo, Abascal y Moreno Bonilla en su estrategia de desestabilizar este país", ha reafirmado.

También en la capital malacitana, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha criticado a aquellos grupos que anteponen los "intereses partidistas" a los derechos sociales. En este sentido, ha recordado que más de 1.600.000 pensionistas andaluces "dependen de la subida de las pensiones", a lo que ha defendido que "basta ya de que dependan de los pactos. Tiene que ser algo fijo y que nunca más dependan de los intereses de un partido o de otro".

Entre otros líderes políticos que han participado en estas movilizaciones, se encuentran los secretarios generales del PSOE de Cádiz, Málaga, Jaén y Córdoba: Juan Carlos Ruiz Boix, Daniel Pérez, Francisco Reyes y Rafi Crespín. Por parte sindical, cabe subrayar la presencia de los secretarios generales de CCOO y UGT en Huelva, Francisco Gutiérrez y Julia Perea; sus homólogos en Córdoba, Marina Borrego y Vicente Palomares; sus homólogos en Granada, Daniel Mesa y Luis Miguel Gutiérrez, y los secretarios generales de CCOO de Sevilla y Málaga, Fernando Cubillo.