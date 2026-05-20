Minas de Estaño de España presenta el potencial estratégico del proyecto Oropesa en Fuente Obejuna (Córdoba)

Un momento de la visita a la zona, en el término municipal de Fuente Obejuna, donde se desarrolla el Proyecto Oropesa. - MESPA

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Minas de Estaño de España (Mespa), empresa española filial de la australiana Elementos Limited, ha recibido a una destacada delegación internacional de representantes de la industria global del estaño en el Proyecto Oropesa, en Fuente Obejuna (Córdoba), con motivo de la Conferencia Internacional del Estaño, que tiene lugar en Sevilla del 19 al 21 de mayo.

La visita, según ha informado Mespa en una nota, ha reunido a representantes de algunas de las principales compañías de estaño del mundo, entre investigadores y operadores mineros, fundidores, comerciantes, compradores y usuarios, que han podido conocer de primera mano el avance de "un proyecto llamado a reforzar el suministro estratégico de estaño dentro de la Unión Europea (UE)", pues, "en la actualidad no hay operaciones mineras de estaño en Europa o Norteamérica".

Durante el recorrido, los asistentes han conocido un proyecto de "minería de estaño moderna y responsable, dentro del entorno regulatorio europeo". Además, la visita ha permitido exponer las distintas etapas que, desde los trabajos de exploración, han conducido a la planificación de una futura mina de estaño, "diseñada bajo criterios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad ambiental".

La jornada ha incluido también una visita a la histórica mina de cobre de Riotinto, en la provincia de Huelva, operada por Atalaya Mining, y que es una de las explotaciones mineras más antiguas del mundo.

El manager del proyecto y director facultativo, Antonio Ortega, ha destacado que "el Proyecto Oropesa es el resultado de más de una década de trabajos de investigación minera y una inversión de 25 millones de euros". Este trabajo ha permitido definir "un yacimiento con unas reservas estimadas en 15,9 millones de toneladas y una capacidad de producción de 3.350 toneladas al año de estaño contenido en el concentrado". Esta cifra equivale a casi el 10% del consumo anual de estaño primario en la UE y al 1% de la producción mundial.

Ortega ha expuesto también que "Oropesa es el único proyecto integrado de la mina al metal en Europa, dado que el concentrado se fundirá en las instalaciones de Iberian Smelting en Robledollano (Cáceres)".

Además, ha agradecido "la visita y el interés mostrado por los representantes nacionales e internacionales del sector" y ha destacado "la importancia de seguir impulsando espacios de encuentro durante la celebración de la Conferencia Internacional del Estaño".

MINAS DE ESTAÑO DE ESPAÑA

Minas de Estaño de España es una compañía minera enfocada en el desarrollo de proyectos de estaño en España, y "orientada a contribuir al suministro de materias primas fundamentales para la industria europea". La empresa es filial de Elementos Ltd, cotizada en la Bolsa de Valores de Sídney (ASX: ELT) y centrada en el desarrollo de proyectos de estaño en distintas regiones del mundo.

Cuenta con "un equipo multidisciplinar y experiencia en geología, ingeniería y desarrollo minero e impulsa iniciativas bajo un modelo de minería moderna, basado en criterios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad ambiental". Entre sus principales iniciativas destaca el Proyecto Oropesa, ubicado en la provincia de Córdoba, "concebido como un proyecto también estratégico para el desarrollo industrial y socioeconómico de su territorio".