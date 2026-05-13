El Ministerio Fiscal alerta en el 5G Forum del crecimiento "absolutamente exponencial" de la ciberdelincuencia

EL Fiscal Delegado de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal, Gabriel González, en 5G Forum. - 5G FORUM

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Delegado de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal, Gabriel González, uno de los protagonistas destacados la IX edición del 5G Forum, ha alertado sobre el crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia en paralelo al avance de la conectividad, el 5G y la digitalización. Durante su intervención, ha avisado de que "el crecimiento de la ciberdelincuencia en los últimos diez años ha sido absolutamente exponencial, multiplicándose por más de cinco", subrayando que el aumento de dispositivos conectados y servicios digitales "está ampliando también la superficie de ataque y el número potencial de víctimas".

Según ha informado la organización en una nota, la IX edición del 5G Forum ha dedicado uno de sus bloques más relevantes al análisis de la ciberseguridad aplicada al ecosistema 5G, un ámbito considerado ya estratégico ante el crecimiento de las amenazas digitales, la expansión de las infraestructuras conectadas y la evolución hacia redes cada vez más distribuidas, virtualizadas e inteligentes.

El bloque ha reunido en el Auditorio Cartuja --gestionado por Yventu-- en Sevilla TechPark a expertos de instituciones, administraciones públicas y compañías líderes del sector tecnológico y de las telecomunicaciones que han señalado que la seguridad se ha convertido en "un elemento crítico para garantizar la resiliencia de los servicios digitales y la protección de infraestructuras esenciales".

En esta línea, el Fiscal ha destacado que "la estafa o fraude informático es el tercer delito en número de procedimientos en España, solo por detrás de las lesiones y la violencia de género o violencia doméstica", en un contexto donde la delincuencia digital opera cada vez de forma más industrializada y automatizada.

Por otro lado, González ha puesto el foco en la profesionalización del cibercrimen y en la facilidad actual para acceder a herramientas delictivas. "Hoy existe el 'crime as a service': cualquiera puede contratar herramientas o servicios para delinquir", ha señalado, explicando cómo este modelo ha reducido enormemente la barrera de entrada para cometer fraudes, campañas masivas de phishing o ataques digitales.

En este sentido, el fiscal ha incidido también en la dificultad que supone investigar este tipo de delitos debido al uso de VPN, sistemas de anonimización y operativas internacionales, reclamando una mayor colaboración entre administraciones, operadores y plataformas tecnológicas. En este sentido, ha defendido que "reducir el anonimato en redes sociales facilitaría enormemente la prevención y persecución de estos delitos".

Igualmente, durante la intervención, el representante del Ministerio Fiscal ha avisado del impacto creciente de la violencia digital y de los delitos cometidos a través de redes sociales y plataformas de mensajería. "Las redes sociales y las plataformas de mensajería han facilitado enormemente delitos como el acoso, las amenazas o las agresiones sexuales virtuales", ha afirmado, destacando "especialmente la gravedad de los delitos contra menores y el impacto psicológico permanente que generan este tipo de prácticas".

Al hilo, González ha abordado el papel emergente de la inteligencia artificial tanto en la evolución delictiva como en la propia investigación judicial. "La inteligencia artificial está teniendo un doble impacto: facilita nuevas formas de delinquir, pero también empieza a utilizarse en la investigación y en el ámbito judicial", ha explicado. Además, ha defendido la necesidad de mantener siempre la supervisión humana y el criterio jurídico en cualquier proceso automatizado.

IDENTIDAD DIGITAL, RESILIENCIA Y PROTECCIÓN DE REDES

La jornada ha contado también con la participación del Cybersecurity Business Development Manager de MasOrange, Antonio Sánchez-Maroto, que ha puesto el foco en uno de los grandes desafíos de la industria conectada: la ciberseguridad en entornos industriales 5G. Así, ha afirmado que "el 5G ha provocado una explosión exponencial de identidades no humanas", desde sensores y robots hasta APIs y sistemas automatizados, "convirtiendo la gestión de identidades en el nuevo perímetro de seguridad".

Asimismo, ha destacado que "sin visibilidad no existe seguridad", subrayando la necesidad de monitorizar continuamente redes IT y OT, segmentar infraestructuras críticas y reforzar los accesos privilegiados. Además, el representante de Orange Empresas ha alertado sobre el aumento de riesgos asociados a sistemas legacy, APIs inseguras y accesos remotos industriales. "En los entornos industriales 5G las contraseñas ya no son un secreto, son una vulnerabilidad", ha resaltado.

Por su parte, el Director de la Unidad de Negocio de Ciberseguridad de Vodafone Business, Roberto Lara, ha abordado los nuevos retos de la ciberseguridad en redes 5G, destacando "cómo la evolución hacia infraestructuras definidas por software multiplica la superficie de exposición frente a posibles ataques". El directivo ha indicado que "el perímetro tradicional desaparece". Además, ha defendido "la necesidad de adoptar modelos de 'Zero Trust o confianza cero' en entornos hiperconectados".

Igualmente, durante la intervención se ha puesto el foco en sectores "críticos" como industria, robótica o sanidad, donde un ciberataque puede tener consecuencias físicas "reales". Además, ha destacado el papel del Network Slicing, la monitorización continua y la segmentación avanzada como elementos clave para proteger las nuevas infraestructuras 5G.

Por último, el responsable de Vodafone España ha añadido que "pasamos de proteger hardware a proteger ecosistemas completamente definidos por software", insistiendo en que "la seguridad debe integrarse desde el diseño inicial de cualquier red 5G", ha concluido.