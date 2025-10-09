La ministra celebra la dimisión de la consejera de Salud y reconoce que las mujeres ahora "no confían en el sistema"

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego (i) y la ministra de Sanidad, Mónica García (d), durante un desayuno informativo de Europa Press en el NH Collection Eurobuilding, a 9 de octubre de 2025 en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado este jueves la dimisión de la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández, por los errores reconocidos en el programa del cribado del cáncer de mama. "Celebro la dimisión, que es un acto de responsabilidad. Ahora bien, la ministra lleva catorce meses en el cargo y el problema de la mujeres con las mamografias y con el programa de cribado de cáncer de mama en la comunidad de Andalucía lleva mas de cuatro años", ha resaltado García.

Preguntada por los medios tras su intervención en el acto con motivo del Día Mundial de la Optometría, la ministra ha reiterado que esta situación "no es un problema puntual", sino un "problema estructural" derivado de la falta de inversión y la privatización de la sanidad pública por parte del gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. "El problema es que ahora son las mujeres las que no confían en el sistema sanitario del señor Moreno Bonilla", ha añadido para criticar que el 'popular' haya echado "balones fuera" señalando que se trataba de un "problema de un protocolo de hace once años".

"No, no hay ningún protocolo que diga que cuando tú detectas un problema, una masa en una mama, no tienes que informar a la mujer. No hay ningún protocolo que diga eso por mucho que el señor Moreno no quiera asumir la responsabilidad de que tiene un fallo estructural en su sistema de salud", ha finalizado.

Igualmente, ha aplaudido el anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días e incorporar un nuevo permiso por cuidados paliativos de familiares. García ha calificado como "súper necesaria" la medida anunciada por la titular de Trabajo en los 'Desayunos Informativos' de Europa Press.

"No tiene ningún sentido que a día de hoy tengamos dos días por fallecimiento, cuatro si están en otro territorio", ha aseverado la ministra de Sanidad, quien ha añadido que las familias españolas deben tener "derecho" a estar con sus seres queridos en un momento "tan delicado" como los paliativos.

"Creo que nos lo podemos permitir como país, somos un país que crece económicamente, ha dado esta mañana los datos la propia Yolanda Díaz, que estamos en un momento histórico en el que nunca hemos estado con este crecimiento económico y con estos buenos datos de empleo y que, por supuesto, tenemos que conciliar el empleo con los cuidados", ha destacado.