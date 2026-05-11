Archivo - El MMH 2026 confirma su reconocimiento como feria con internacionalidad completa que concede el Ministerio de Economía. - MMH - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Mining and Minerals Hall, MMH 2026, ha vuelto a recibir el reconocimiento de feria con internacionalidad completa que concede el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y que alcanzó por primera vez en 2024. Se trata de una certificación que acredita su trayectoria como un evento con amplia apertura a otros países, faceta que se ha ido consolidando a lo largo de todas sus ediciones.

Según ha informado MMH en una nota, este reconocimiento avala su proyección exterior, de acuerdo con los criterios establecidos por la Secretaría de Estado de Comercio para su inclusión en el Calendario oficial de ferias comerciales internacionales 2026, publicado el pasado mes de enero. De esta forma, el MMH supera con el porcentaje exigido de participación de expositores internacionales y la presencia de visitantes extranjeros, además de haberse celebrado de forma continuada al menos en tres ediciones anteriores.

La declaración de feria con internacionalidad completa ha tenido en cuenta la relevancia y calidad del evento, valorando que el MMH 2026 reúna a las principales compañías del sector minero a nivel nacional e internacional, así como su capacidad para generar oportunidades de negocio, intercambio de conocimiento y acceso a nuevas tecnologías.

También han considerado aspectos como la adecuación de sus infraestructuras y la progresión positiva de sus cifras de participación y respaldo institucional --que han ido en aumento desde su primera edición celebrada en 2015--. En concreto, el MMH 2026 se celebrará del 20 al 22 de octubre en el Palacio de Congresos de Sevilla, Fibes, organizado por la asociación española de minería metálica, Aminer, y MM Events.

Asimismo, el encuentro profesional, que llevará el lema 'La minería: pilar estratégico para el futuro de Europa', irá acompañado de un Congreso Científico de tres días de duración que abordará los principales retos del sector a través de ponencias técnicas centradas en ámbitos clave como la innovación tecnológica, la sostenibilidad, la transición energética, la digitalización o el desarrollo del talento.

Por último, para cumplir con su objetivo de acercar la minería a la población en general contará con un área educativa para todos los públicos que recibirá visitas escolares programadas. También se organizará la asistencia a las ponencias técnicas de estudiantes de grados vinculados a esta industria.