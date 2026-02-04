Momentos "difíciles" en Benalúa de las Villas (Granada) tras la crecida del río de Las Juntas

Cae parte del puente de Benalúa de las Villas por el temporal. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

Hay cerca de un centenar de desalojados en la provincia

BENALÚA DE LAS VILLAS (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El municipio de Benalúa de las Villas (Granada) está viviendo momentos "difíciles" este miércoles a consecuencia de la borrasca Leonardo, después de que se haya desbordado el río de Las Juntas provocando inundaciones y de que se haya caído parte de un puente.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, se ha desplazado hasta este punto de la provincia, uno de los más afectados por la borrasca, donde se han inundado calles y varios bajos colindantes al cauce del río. A primera hora, varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus viviendas y del interior de vehículos.

"Hemos visto una imagen muy complicada que me decía la alcaldesa que en su edad no la ha visto nunca. Me queda llamar a la gente a la prudencia, que se quede en casa, que evite coger el coche y esperemos a que la lluvia poco a poco vaya también remitiendo", ha señalado Rodríguez en declaraciones a los medios.

Según el último balance del 112, en Granada se han realizado desalojos preventivos en el núcleo de Santa Bárbara en Loja (40 personas), otras seis en Ríofrío y una decena en Ventas de Santa Bárbara, Pinos Puente (15), Cogollos Vega (6), Huétor-Santillán (6), Salar (1), más 12 vecinos desalojados por la crecida del río Aguas Blancas en Granada.

Durante la madrugada y primeras horas de este miércoles se han atendido 119 incidencias.