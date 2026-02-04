Montero aboga por la "precaución" y la "unidad de acción" para minimizar daños por la borrasca 'Leonardo' en Andalucía

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios, antes de presidir el acto de presentación del Plan EDIL de la provincia de Sevilla. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha realizado este miércoles un llamamiento a la "precaución", a la "unidad de acción" y a ir "todos a una" para minimizar los daños que pueda producir el paso de la borrasca 'Leonardo' por Andalucía.

La líder de los socialistas andaluces ha trasladado este mensaje desde un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que María Jesús Montero ha indicado que está "muy pendiente de las inundaciones en Andalucía" como consecuencia del paso de esta borrasca, que ha llevado a la Junta a elevar a nivel 2 la situación operativa del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la comunidad autónoma.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha llamado a ir "todos a una" para que dichas inundaciones "causen el menor daño posible", y ha concluido su mensaje abogando por la "precaución y unidad de acción frente a las emergencias".

María Jesús Montero ha acompañado su mensaje de unas imágenes de los mapas de avisos previstos en Andalucía por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el marco de dicha borrasca, que afectan a las ocho provincias andaluzas tanto este miércoles, 4 de febrero, como para este próximo jueves día 5.