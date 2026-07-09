Montero afea a Moreno el voto en contra del PP a la ley para "blindar" que el Estado financie el 50% de la dependencia

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero interviene en el acto conmemorativo del nacimiento del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante que se celebra en el Parlamento Andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este jueves la "incoherencia" del PP que en Andalucía lidera el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al votar en contra en el Congreso de los Diputados de la reforma para "blindar por ley la financiación estatal del 50% para la dependencia, una medida históricamente reclamada por las comunidades autónomas".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', Montero se ha pronunciado así después de que la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados haya aprobado este jueves, sin el apoyo de PP y Vox, la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que ahora se elevará a Pleno.

En concreto, el informe definitivo sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ha sido aprobado este jueves con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto PP y Vox.

Según ha explicado el diputado del PP Enrique Belda, en el debate previo a la votación, su voto en contra se debe a la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, aunque no ha descartado su apoyo en el Pleno si esto se corrige. "Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar incluso antes que el Pleno", ha apuntado.

Los partidos que forman parte del Gobierno han incorporado una enmienda a dicho proyecto para que la financiación estatal de la dependencia sea del 50%, después de que el Ejecutivo central haya aprobado una inyección de 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas, según han destacado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

María Jesús Montero ha criticado el voto en contra del PP, y ha aseverado en la citada red social que "esto no es hacer oposición y nada tiene que ver con la política". "Es, sencillamente, dinamitar el Estado del bienestar para desgastar al Gobierno, aunque sea a costa de las personas que más ayuda necesitan", ha aseverado.

La líder del PSOE-A ha agregado que "ahora le toca a Moreno Bonilla explicar a las personas dependientes y sus familias por qué, después de años reclamando que el Estado asumiera el 50% de la financiación de la dependencia, votan en contra precisamente cuando ese compromiso se hace realidad".

"Es difícil encontrar una mayor incoherencia", ha afirmado María Jesús Montero antes de concluir que "cada día" tiene "más claro que el mayor activo de la ultraderecha es el propio Partido Popular".