Montero afea al PP-A una "campaña de deshumanización" y apuesta por un "contraste de políticas" con Moreno

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en una jornada de UGT sobre salud en el trabajo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afeado este martes la "campaña de deshumanización" del rival político que, a su juicio, está impulsando el PP-A, y ha apostado frente a ello por llevar a cabo un "contraste de políticas" entre las que abanderan los socialistas y las que plantean los 'populares'.

La dirigente socialista ha trasladado estos mensajes en el transcurso de una atención a medios al asistir en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a una jornada organizada por el sindicato UGT con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y a preguntas de los periodistas sobre el programa electoral con el que el PSOE-A concurrirá a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

A falta de que se publique dicho programa, la candidata socialista ha subrayado que su partido lo ha ido "desgranando de forma concreta" a lo largo de "diferentes reuniones en toda la precampaña" electoral, centradas en materias como la sanidad, la vivienda, la educación o la dependencia, y ha remarcado que lo ha ido exponiendo a los "colectivos más directamente implicados" en cada materia, "para recibir también sus recomendaciones".

Además, ha destacado que incluso ella misma ha anunciado las propuestas que llevaría a su "primer Consejo de Gobierno" como presidenta de la Junta si alcanza ese objetivo en relación a las listas de esperas en sanidad, y en esa línea ha defendido que "si alguien ha explicado el programa ha sido el PSOE", si bien ha confirmado que, "en cualquier caso", y "como en todas las convocatorias electorales", su partido publicará, "por supuesto", su programa electoral, porque lo que quiere hacer es un "contraste de políticas" con el PP-A que lidera Juanma Moreno.

Al respecto, María Jesús Montero ha señalado que ha "leído atentamente lo que dijo" el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta sobre el programa electoral de su partido, que Moreno presentó este pasado lunes en un acto en Antequera (Málaga), y no ha conocido "ni una sola propuesta" novedosa.

Además, la dirigente socialista ha criticado que Moreno "no ha querido tener un 'cara a cara'" con ella antes de las elecciones, y los 'populares' "están en la campaña de deshumanización del rival político y no quieren hablar de política", según ha denunciado antes de apostillar que "lo que los ciudadanos se juegan" en las próximas elecciones "son las políticas públicas", y de cara a la cita con las urnas del 17 de mayo, "tienen derecho a conocer la posición de cada partido respecto a la sanidad o a los servicios públicos", según ha abundado la líder del PSOE-A.

La candidata socialista ha llamado la atención acerca de que a los 'populares' sólo se les escucha decir que "tienen que hacer remodelaciones profundas que no concretan en qué consisten, y cuando uno no cuenta lo que tiene que hacer, hay que temerse lo peor", y que exista una "agenda oculta" que incluya un "desmantelamiento" como el que ya se viene produciendo "de unos servicios públicos que son la garantía de los trabajadores y, sobre todo, de la clase media de esta comunidad autónoma", según ha continuado antes de advertir de que "sin servicios públicos" se produce un "empobrecimiento no sólo de la totalidad de los trabajadores, sino de la clase media" de Andalucía.

NO DAR "POR HECHO EL VOTO DE LOS CIUDADANOS" ANTES DEL 17M

De igual modo, y respecto al resultado con el que concluyan las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero ha advertido de que los dirigentes políticos no deben dar "por hecho el voto de los ciudadanos antes de abrir las urnas", y ella recomendaría al PP que "tuviera cuidado con esto", tras lo que ha destacado que ya ve que Juanma Moreno "va intentando recular respecto a esa posición".

En esa línea, Montero ha remarcado que en Andalucía hay "experiencia de cómo se vuelcan las encuestas", y ha citado los casos de las elecciones de 2012 y 2018. Así, ha apuntado que cuando se celebraron las elecciones de marzo de 2012 ella era "miembro del Gobierno de Andalucía", y recuerda "cómo se había repartido" el entonces presidente del PP-A y candidato a la Junta, Javier Arenas, "con Antonio Sanz, que era en ese momento su lugarteniente, el Gobierno" andaluz y, "sin embargo, gobernó el Partido Socialista" al final tras dichos comicios, tras un pacto de gobierno con Izquierda Unida (IU).

"Un tanto de lo mismo ocurrió en el año 2018, en este caso a la inversa", según ha puesto de relieve la dirigente del PSOE-A, que al respecto ha remarcado que Juanma Moreno, pese a que el PP-A cosechó "los peores resultados de su historia" en dichos comicios, "tuvo la capacidad de conformar gobierno abriendo por primera vez" en España "la puerta a la ultraderecha", según ha subrayado aludiendo al pacto que el PP-A suscribió entonces con Vox para que dicho partido votara a favor de su investidura como presidente de la Junta.

Dicho esto, la líder y candidata socialista ha concluido proclamando que "la única alternativa real a la privatización, al desmantelamiento de los servicios públicos, se llama Partido Socialista".