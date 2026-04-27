PSOE-A denuncia una "estrategia de descrédito" del PP-A contra Montero "al intentar cuestionar que es médica"

La portavoz de campaña del PSOE-A, Ángeles Férriz. - PSOE-A

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha atribuido al PP-A una "estrategia de descrédito" contra la secretaria general y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, al "intentar cuestionar" que sea médica, y ha replicado que el presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, es "famoso por mentir sobre varias carreras en su currículum".

En un comunicado, la portavoz de campaña del PSOE-A se ha pronunciado así después de que el cabeza de lista del PP-A por Cádiz al Parlamento y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, haya manifestado este lunes que María Jesús Montero tiene que ser calificada como la candidata de "la mentira y los bulos" porque lleva años diciendo que es "médico" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuando realmente tiene la categoría de "personal no sanitario como técnico de administración".

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Sanz se ha pronunciado así tras una pregunta sobre una información que publica este lunes el diario 'ABC', en la que se indica que Montero "es en realidad 'personal no sanitario' del Servicio Andaluz de Salud".

"Hay que ser desahogados", ha replicado Ángeles Férriz, que ha considerado que "no puede ser más burdo este nuevo ataque personal y esta estrategia de descrédito", tras lo que ha aseverado que Montero "es médica de titulación y tiene una plaza en el SAS que no le regaló nadie, y a la que accedió por mérito y capacidad".

De igual modo, Ángeles Férriz ha apuntado que el personal estatutario del SAS "se dedica a funciones sanitarias, y esto lo saben perfectamente" en el PP-A. "Por eso no puede ser más burdo este nuevo ataque personal y esta estrategia de descrédito", ha insistido en señalar la representante del PSOE-A.

Para la también candidata socialista al Parlamento por Jaén, como desde el PP "no pueden hablar de su gestión" en la Junta de Andalucía porque "llevan toda la legislatura destrozando servicios públicos", los 'populares' "se dedican a perseguir y atacar" a la candidata socialista.

Férriz ha insistido en comentar que "hay que ser desahogados para intentar cuestionar que María Jesús Montero es médico, cuando (Juanma) Moreno Bonilla es famoso por mentir sobre varias carreras en su currículum", según ha subrayado, y en esa línea ha puesto de relieve que el dirigente del PP-A "intentó colar que era licenciado en Administración y Dirección de Empresas", cuando "lo que tiene es un cursillo de protocolo 'online' que se compró en una universidad privada", ha remachado.

Finalmente, la representante del PSOE-A ha aludido al caso del viceconsejero de Sanidad, Nicolás José Navarro, que "no es médico", pese a lo cual "se puso en el currículum que era médico y cirujano", según ha criticado Ángeles Férriz.

