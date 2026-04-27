Sanz ve a Montero como "candidata de la mentira": "Años diciendo que es médico cuando es personal no sanitario"

El candidato número uno del PP por Cádiz al Parlamento y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

CÁDIZ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PP por Cádiz al Parlamento y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este lunes que la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, tiene que ser calificada como la candidata de "la mentira y los bulos" porque lleva años diciendo que es "médico" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuando realmente tiene la categoría de "personal no sanitario como técnico de administración".

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Sanz se ha pronunciado así tras una pregunta sobre una información que publica este lunes el diario ABC, en la que se indica que Montero "es en realidad 'personal no sanitario' del Servicio Andaluz de Salud".

"Lo que no se puede es mentir a los ciudadanos; ella lleva años diciendo que tiene una plaza como profesional sanitaria y todos entendimos lógicamente que era una plaza de médico. Lleva muchos años diciendo que ella es médico del SAS y es personal no sanitario, técnico de administración", ha expuesto Sanz.

Ha expresado que si la candidata del PSOE "encima le mienta a los ciudadanos, ya es lo que nos faltaba".

Asimismo, ha indicado que Montero dijo ayer una "frase antológica para la campaña y para la historia, que quiere en Andalucía hacer lo mismo que Pedro Sánchez está haciendo en España". "Pues sálvese quien pueda, arreglado", ha apuntado.

En su opinión, si el modelo de María Jesús Montero "es dividir y enfrentar a los andaluces, maltratar a Andalucía, ceder al chantaje del independentismo y mentirnos, que es el modelo Sánchez, no me extraña que haya mentido también en el currículum".

Ha denunciado que, en consecuencia, Montero "quiere venir a Andalucía para hacer lo mismo que Sánchez", pero "otra cosa es que se quede". Para Sanz, la "gran pregunta es por qué no dimite María Jesús Montero" de su escaño en el Congreso de los Diputados.

Antonio Sanz ha considerado que los motivos para que no dimita son: "Seguir aforada ante posibles casos de corrupción que le afecten" y que no tomará "posesión de su escaño en el Parlamento de Andalucía" porque se "vuelva a Madrid después de los resultados electorales".

Ha señalado que cuando alguien cree en Andalucía y cree en su posición, lo deja todo para dedicarse a esta tierra, pero Montero como "no cree en Andalucía y no deja al escaño" en el Congreso de los Diputados.

Sanz ha advertido a la candidata socialista de que "defender a Sánchez y sus políticas y defender a Andalucía es incompatible y tiene que elegir o Sánchez o Andalucía".

