Montero afea que PP fue "incapaz" de aprobar modelo de financiación con mayoría absoluta y dice que "no tiene proyecto"

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que el PP fue "incapaz" de aprobar un modelo de financiación con mayoría absoluta y ha asegurado que "no tiene proyecto".

Así lo ha manifestado Montero en un comentario publicado en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), consultado por Europa Press, en el que ha precisado que este domingo la citada formación "se ha limitado a presentar un documento sin una sola cifra".

En esta línea, ha indicado que "frente a la nada del PP", el Ejecutivo propone 21.000 millones más para que las comunidades autónomas "blinden el Estado de bienestar".

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha señalado que "la supuesta" propuesta de financiación del PP contempla "cero euros" para Andalucía. En concreto, lo ha definido como "la nada" de Juanma Moreno frente a los 5.800 millones que incluye la propuesta del Gobierno para Andalucía, al tiempo que ha considerado que no le importan los servicios públicos.