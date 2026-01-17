Montero pregunta si PP "alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a sanidad y educación pública": "Sospecho que no"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press

Advierte de que 'populares' utilizan financiación como "confrontación": "Prefieren seguir creando sensación de ruptura de España"

BONARES (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado que el PP utilice "el tema de financiación autonómica como un elemento de confrontación de los gobiernos del Partido Popular de los territorios contra el Gobierno de España" y ha preguntado "si realmente el PP alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad pública y a la educación pública", ya que, ha dicho, "mi sospecha es que no".

Así lo ha señalado Montero antes de inaugurar en Bonares (Huelva) las nuevas instalaciones del complejo deportivo municipal y tras ser cuestionada por los periodistas sobre la próxima reunión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Zaragoza con los presidentes autonómicos del PP en relación con la financiación.

Al respecto, Montero ha incidido en que este domingo "se reúne el PP para hablar, hablar, hablar y no poner ninguna propuesta encima de la mesa" y ha lamentado que "se ha utilizado el tema de financiación autonómica como un elemento de confrontación de los gobiernos del Partido Popular de los territorios contra el Gobierno de España".

Así, ha añadido que el Ejecutivo central "da un paso adelante y formula una propuesta que pone a disposición de la sanidad, de la educación, de la dependencia 21.000 millones de euros que el Gobierno de España decide ponerlo a gestionar a las comunidades autónomas para sus competencias, por tanto dirigido a servicios públicos, y el Partido Popular simplemente rechaza las propuestas".

Por ello, ha preguntado "si realmente el PP alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad pública y a la educación pública, porque mi sospecha es que no".

Montero ha dicho que el PP "no quiere este debate, primero porque no tiene liderazgo para poder afrontar dentro de su partido una propuesta única, tiene tantas propuestas como comunidades autónomas hay" y, "en segundo lugar, porque para el Gobierno de España es prioritario y para el PP no tanto".

"Para nosotros es fundamental que la sanidad, la educación o la dependencia estén preservadas", ha incidido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, mientras que ha agregado que el PP "parece que 21.000 millones los desprecia".

"AL PP NO LE INTERESA EL DEBATE PORQUE PREFIERE HACER CONFRONTACIÓN"

Por tanto, ha señalado que "este debate al Partido Popular no le interesa porque, por una parte, prefiere hacer confrontación, prefiere seguir creando una sensación de ruptura de España".

Al respecto, ha advertido de que "quien rompe España es quien permanentemente está situando a un territorio en comparativa con otro para despreciarlo o para, sencillamente, intentar tener la bandera de los agravios comparativos".

ANDALUCÍA

Por otro lado, Montero ha tachado de "lamentable que el debate en Andalucía no sea la realidad", precisando que "la realidad es que pedimos todos 4.000 millones y que, gracias al Gobierno de España, en la mesa hay 4.850 millones que, sumado a un fondo que recibe Andalucía, y mire usted por dónde no lo recibe Cataluña, suma casi mil millones más, en total 5.700 millones para nuestro territorio al año".

"¿Saben todo lo que podríamos hacer con 5.700 millones? ¿Quién puede decir que no a esa propuesta? Pues lo dice Moreno Bonilla --presidente de la Junta--, porque prefiere utilizar la financiación como arma de confrontación y, por tanto, para quejarse, para victimizarse, para no hacer nada, esconder sus incompetencias y, por otra parte, trasladar que el Gobierno de España es responsable de todo", ha agregado.

En este punto, ha señalado que "hemos tenido esta semana un ejemplo muy claro, que ha sido a propósito de la tristísima noticia de la salida de Ayesa de nuestra comunidad autónoma".

Ha explicado que "Ayesa, que era una ingeniería muy apreciada, muy destacada, con una alta cartera de negocios, va a salir de Andalucía, de su domicilio fiscal que tenía en esta comunidad autónoma, con el beneplácito del Gobierno andaluz y se va a trasladar al País Vasco", lamentado que "el Gobierno andaluz no ha hecho absolutamente nada".

En este sentido, ha añadido que "cuando se le pregunta por qué no ha hecho lo mismo que el Gobierno vasco, dice el Gobierno andaluz que es que le falta financiación", insistiendo que lo dice "cuando el Gobierno está poniendo 5.700 millones".

A su juicio, "pone de manifiesto que la excusa siempre fue la financiación cuando se le dice aquí está y por encima de lo que has pedido, siguen diciendo que no, porque ni tienen proyectos ni tienen capacidad alguna de poder poner encima de la mesa una propuesta", ha concluido.