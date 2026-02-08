Montero anticipará ayudas para municipios andaluces por el temporal sin esperar al Fondo de Solidaridad de Europa

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la visita en el Palmar de Troya este sábado, en una atención a medios. - Joaquín Corchero - Europa Press

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primero del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este domingo que el Ejecutivo Central, al margen de declarar en Andalucía 'zonas gravemente afectadas' aquellos municipios donde más se han dejado sentir los temporales --primero la borrasca Leonardo y en estos momentos el frente que azota a la comunidad, de nombre Marta--, "priorizará" un paquete de medidas para que las familias "puedan recuperarse cuanto antes, y las infraestructuras dañadas, que son tan importantes para la vida cotidiana, se puedan restaurar al menor plazo de tiempo posible".

Así lo ha expresado en una atención a medios en Villafranca de Córdoba, municipio al que se ha desplazado para comprobar los efectos que ha dejado en esa comarca la borrasca, y donde ha tenido un especial recuerdo para la víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, localidad cercana. "En estos momentos, cada administración debe poner lo mejor que tiene. Aquí no se trata de pedir unas a otras, sino que cada gobierno ponga en valor y priorice todo lo que tiene para que estas familias puedan recuperarse lo antes posible".

"Desde luego, el Gobierno de España va a poner todo sus efectivos, lo ha hecho en términos humanos --con 11.000 funcionarios de la Administración General del Estado, entre ellos 40 investigadores del CSIS para estudiar el terreno en las localidades gravemente afectadas, caso de Grazalema-- y lo va a poner también en términos económicos para esta recuperación".

En este sentido, la declaración de zonas catastróficas irá acompañada con un paquete de medidas "que permita que la gente se recupere lo antes posible", ha abundado al respecto. "Nosotros solicitaremos el Fondo de Solidaridad de Europa, pero este cubre una parte muy pequeña y hay que hacerlo con una burocracia que desde luego no podemos esperar".

"El Gobierno tendrá que poner todos sus recursos con anticipación y tendrá que ponerlo a disposición, sobre todo de los ayuntamientos, de nuestros consistorios, como hicimos en la Dana de Valencia, que son los que directamente tienen que atender mucho más de cerca a las familias y tienen que atender el daño de las infraestructuras que permiten en un pueblo poder continuar la vida", ha añadido Montero.

Ello, sin olvidar "toda la tarea en carreteras, en redes ferroviarias, en aeropuertos y, por supuesto, la Junta de Andalucía en la parte que le corresponde. Pero aquí, todos y cada uno tenemos que poner lo mejor que tenemos a disposición de esta emergencia".

Montero ha hecho un llamamiento a la prudencia, pese a que la borrasca ha dado una perqueña tregua este domingo, y ha apelado a la población "no bajar la guardia" ante la llegada de más precipitaciones en las próximas, y ha mostrado especial preocupación con el Guadalquivir, que no ha llegado a la cota máxima esperada por el elevado caudal que registra al paso de localidades como Córdoba, Sevilla y Lora del Río, en esta última provincia.