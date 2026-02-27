Montero apoya "poner en marcha" el acuerdo con Mercosur en el actual contexto de aranceles "unilaterales" de Trump

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, atiende a los medios en la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apoyado este viernes la decisión anunciada por la Comisión Europea para aplicar provisionalmente el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, tras su ratificación en Argentina y Uruguay, al considerar que es "fundamental" ponerlo en marcha en un contexto como el actual, marcado por los aranceles "unilaterales" que impone el Gobierno estadounidense de Donald Trump.

En una atención a medios en Sevilla, antes de mantener junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una reunión con organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas en la Delegación del Gobierno en Andalucía, la vicepresidenta y titular de Hacienda se ha pronunciado así sobre la aplicación del acuerdo europeo con Mercosur a preguntas de los periodistas.

María Jesús Montero ha señalado que, "ante la situación de los mercados internacionales, fundamentalmente el americano, con la imposición de los aranceles de forma unilateral por parte del presidente Trump, es obligatorio, bueno y necesario la conquista de nuevos mercados, y Mercosur, sin duda, es un nuevo mercado que es accesible para los agricultores y para el conjunto de nuestro tejido agroalimentario", ha añadido.

Así, la ministra ha opinado que "es fundamental poder poner en marcha" dicho acuerdo, aunque, "eso sí, preservando que, por la seguridad alimentaria, la salud de nuestros productos alimentarios se mida en condiciones adecuadas para que no haya ningún tipo de problema de penalización en relación con que aquellos que tienen mejores estándares y mejores comportamientos sean reconocidos como tales", ha apostillado.

Dicho esto, la vicepresidenta ha señalado que por parte del Gobierno de España se van a dar explicaciones "una y otra vez" sobre las "ventajas" de este acuerdo, y ha apuntado que espera que así también lo haga la Junta de Andalucía que gobierna el PP-A, puesto que "el Partido Popular Europeo comparte este tratado y este acuerdo con Mercosur", pese a lo cual, por esa estrategia de "subrayar más las diferencias que las similitudes, a veces" escucha "comentarios también del Partido Popular respecto del Mercosur que no es compatible con lo que está votando a nivel europeo", ha advertido María Jesús Montero.

En esa línea, ha incidido en remarcar que, "a nivel europeo, Europa apoya, ha promovido, defiende el tratado con Mercosur", y en la UE "el grupo mayoritario es el grupo al que pertenece el Partido Popular", ha subrayado.

ACUERDO SOBRE GIBRALTAR

Por otro lado, María Jesús Montero ha aprovechado también para valorar el acuerdo sobre Gibraltar, publicado finalmente este pasado jueves tras más de cuatro años de negociación y después de que se alcanzara el acuerdo político el pasado 11 de junio, y que está llamado a regir la relación del Peñón con la UE tras el 'Brexit' y a crear una zona de prosperidad compartida entre la colonia británica y la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

La también secretaria general del PSOE andaluz y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas ha subrayado que se trata de un acuerdo "histórico" al que desde Andalucía se debe "dar la bienvenida", porque "va a poner fin a ese muro continental que teníamos en la verja que nos separa con Gibraltar", según ha puesto de relieve.

En esa línea, María Jesús Montero ha señalado que es "una excelente noticia para el Campo de Gibraltar que tiremos la verja, y que logremos que las condiciones económicas entre Gibraltar y el resto de los vecinos de esa periferia se pueda beneficiar de las ventajas que conlleva este tratado".