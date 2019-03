Montero asegura que "jamás" ha hablado con Sánchez sobre liderar el PSOE-A y ve a Susana Díaz "en plena forma"

Actualizado 20/03/2019 12:24:43 CET

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y cabeza de lista del PSOE por Sevilla al Congreso de los Diputados, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que "jamás" ha hablado con el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la posibilidad de que ella optara a liderar el PSOE-A. Ha expresado además que ve a Susana Díaz, líder de los socialistas andaluces, "fuerte y en plena forma".

En el coloquio posterior a su intervención en un desayuno informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla, Montero ha dicho tajante: "Yo jamás he hablado con el presidente del Gobierno de esta cuestión, ni en forma de insinuación ni en forma de diálogo".

"Yo se que la política tiene una parte que se alimenta mucho de todas estas cuestiones, a lo mejor es porque somos aburridos a la hora de hacer actividad política y hay que buscar otros elementos. Jamás he hablado con el presidente de esta cuestión", ha sentenciado Montero.

Tras ser preguntada sobre si los periodistas se pasan "de listos" cuando hablan de la posibilidad de que ella pudiera competir con Susana Díaz por la Secretaría General del PSOE-A, Montero ha respondido tajantemente "sí".

Ha agregado que no sabe si ella es "rara", pero lo que tiene claro es que cuando asume una responsabilidad, en este caso ser ministra de Hacienda, siempre la considera como su "último destino" y se deja "la piel" en esa tarea. Ha recalcado que siempre vive a tope y disfruta la responsabilidad que ostenta en un determinado momento y la vive como si fuera la última.

Asimismo, Montero ha expresado su opinión sobre Susana Díaz: "La veo fuerte y en plena forma". "No creo que nadie no la vea así", según ha señalado Montero, para quien Díaz es una mujer fuerte y con convicción. "Reúne todos esos atributos y muchos más, la veo fuerte y en plena forma", ha sentenciado.

Entrando en el asunto de la elaboración de las candidaturas al Congreso de los Diputados y el Senado para las elecciones generales del 28 de abril y en los cambios introducidos por Ferraz en algunas listas andaluzas, como la de la Cámara Baja por Sevilla, Montero ha indicado que su partido tiene un proceso de conformación de las listas que "es garantista" y que permite que, al final, se presente ante los ciudadanos a un grupos de "hombres y mujeres que encarnan el proyecto con el concurrimos a las elecciones".

Ha recalcado que todos los socialistas están ya en este momento trabajando para conseguir que en España haya unos magníficos resultados para el partido y se pueda mantener el Gobierno progresista que preside Pedro Sánchez y que ello permita, en el menor tiempo posible, recuperar la Junta de Andalucía.

Preguntada sobre si le preocupa que pudiera haber una desmovilización de la militancia del PSOE-A por el desacuerdo con los cambios introducidos por Ferraz en algunas listas, ha señalado que, en "absoluto, ni por asomo", porque conoce perfectamente la fuerza y el compromiso del PSOE-A.

Sobre el hecho de que la mayoría de las asambleas de la provincia de Sevilla no la situaran como cabeza de lista al Congreso, ha indicado que comprende a la militancia de su partido y que tiene todo su cariño. "Comprendo que estos procesos de elaboración de listas tienen unas claves y coordenadas. Si la pregunta es si me dolió personalmente, no", ha apuntado.

Montero ha confiado en que en las elecciones del 28 de abril se mejore el resultado que el PSOE sacó en la pasadas elecciones generales por Sevilla y ha recalcado que lo fundamental es que ningún ciudadano deje de ir a votar en estas elecciones, que representan un momento histórico para nuestro país.

LOS NEOLIBERALES CON EL NACIONAL POPULISMO: PP, CS Y VOX

Durante su conferencia inicial, Montero se ha referido a esa alianza de los grupos políticos neoliberales, en referencia a PP y Ciudadanos (Cs) con "el nacional populismo, como vimos con la foto de Colon y en el Gobierno andaluz".

Ante ello, ha reivindicado una alternativa económica, política y social a este binomio de neoliberalismo y nacional populismo.

Ha mostrado su preocupación por que estemos asistiendo en España a un debate político "degradado, y desquiciado en ocasiones", en el que a algunos no les importan los costes para nuestro país. Ha recalcado que el nivel de crispación en España empieza a "ser preocupante", porque se ha perdido "generosidad y altura de miras" y algunos sólo buscan el regate corto.

En este país, según ha añadido, hemos asistido a la construcción de un "presunto bloque político" en el que se amalgaman tres formaciones políticas, una que se califica de liberal, aunque antes lo hacía de socialdemócrata, en referencia a Cs; otra claramente conservadora, en referencia a PP, y una tercera que defiende "valores frontalmente contrarios a la Constitución", en referencia a Vox. Ha indicado que estas tres formaciones concurren a las elecciones del 28 de abril con un único punto programático, impedir que se consolide el Gobierno progesista de Pedro Sánchez.

Para Montero, esos partidos no han dudado en construir una "auténtica fake new" al estilo Trump, al decir que el Gobierno socialista "ha vendido" España al independentismo. "Han construido una realidad paralela, vertiendo una catarata de insultos y mentiras sobre la actuación del Gobierno central, que siempre ha defendido la vía del diálogo en Cataluña, en el marco del Estado de Derecho", ha apuntado.

Ha agregado que Cs vive en una "permanente contradicción" y su líder, Albert Rivera, "ve en los socialistas a los peores enemigos" de España.

Sobre los PGE para 2019, que fueron rechazados, ha lamentado que la derecha se haya dedicado a decir que estaban "pactados bajo cuerda" con los independentistas para mantenernos en el poder a costa incluso de la unidad de España, cuando se ha podido ver que no era así.

Ha asegurado que los PGE para 2019 que ella defendió eran "objetivamente buenos para España" y suponían importantes oportunidades de inversión para Andalucía, ya que por primera vez se cumplía con el Estatuto de Autonomía en cuanto al nivel de inversión y además se recogían 50 millones para un plan especial de empleo, junto a importantes partidas para la financiación de la Dependencia y para proyectos como el Algeciras-Bobadilla.