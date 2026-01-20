Montero asegura que "trabajamos unidos" por las víctimas y afectados del accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), a su llegada a Adamuz (Córdoba). - Joaquin Corchero - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que "trabajamos unidos" en apoyo a las víctimas y a las familias afectadas por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba).

La ministra de Hacienda ha expresado estas palabras en un comentario en la red social 'X', consultada por Europa Press, tras acompañar este martes a los Reyes en su visita a la zona cero del accidente, donde ha compartido "el dolor y la angustia de las familias de las víctimas".

Además, Montero ha reafirmado su solidaridad con los afectados, destacando "todo el respeto y la verdad" hacia ellos.