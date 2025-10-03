Montero, sobre el caso de Begoña Gómez: "Terminará imponiéndose la verdad" de que "es inocente"

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este viernes en augurar que en el caso en el que se investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "terminará imponiéndose la verdad", que es que "esta mujer es inocente".

Así lo ha manifestado la también secretaria general del PSOE de Andalucía en una atención a medios en Jaén antes de participar en un acto sobre fondos europeos, y a preguntas de los periodistas al día siguiente de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular por todos los delitos por los que la está investigando --tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo--, y no solo por la supuesta malversación, si su caso llega a juicio.

María Jesús Montero ha apuntado que "hay hechos que conocemos que explican muchas de las cuestiones que estamos viendo", y ha agregado que confía "en que al final se abrirá la verdad".

Además, ha señalado que el "proceso de instrucción" que se está siguiendo de este caso tiene "diferentes singularidades", como han dicho "juristas y aquellos que entienden de cómo se tiene que arbitrar un procedimiento judicial", según ha agregado.

"Nosotros estamos confiados en que la verdad se abrirá camino, y la verdad es que esta mujer es inocente", ha abundado la también vicesecretaria general del PSOE, quien ha aseverado asimismo que las "acusaciones que se están vertiendo" sobre "el entorno del presidente" Pedro Sánchez "para nada tienen ningún viso de realidad", por lo que "terminará imponiéndose la verdad", según ha insistido en augurar.