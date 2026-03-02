Montero contrapone el "acoso" de la Junta con Amama con su "empatía" con víctimas de las que no se siente responsable

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), atiende a los medios de comunicación en el marco de una visita realizada al Ayuntamiento de Cantillana para interesarse por la situación actual y la recuperación en ma - María José López - Europa Press

CANTILLANA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afeado este lunes la actitud de "ninguneo" y de "acoso y derribo" que, en su opinión, ha aplicado la Junta de Andalucía en relación a la asociación de mujeres con cáncer de mama, Amama, al hilo de sus denuncias en relación con los fallos del funcionamiento del sistema de cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza, y lo ha contrapuesto con la "empatía" que el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) traslada hacia aquellas "víctimas de situaciones" ante "las que consideran que se pueden poner de perfil y que no tienen ninguna responsabilidad".

Así lo ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno en una atención a medios durante una visita a Cantillana (Sevilla), y al hilo de la decisión del PP de citar al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del Senado sobre el conocido como 'caso Koldo'.

María Jesús Montero ha aprovechado una pregunta sobre esa citación a comparecer de Zapatero, que se sustancia este lunes, para preguntarse que, si el PP "quiere utilizar comisiones de investigación para estudiar materias, por qué el Parlamento andaluz no ha creado la comisión de investigación" sobre los fallos en los cribados del cáncer de mama que solicitó el Grupo Socialista, acerca de "una realidad que ha ocurrido" en Andalucía y que ha sido una "negligencia" que ha afectado a "2.500 personas al menos, que conozcamos, aunque no tenemos el dato" exacto, según ha apostillado.

En esa línea, la que también fuera consejera de Salud en la etapa de gobierno socialista en la Junta de Andalucía ha puesto de relieve que no se conocen datos como "qué mujeres han desarrollado posteriormente una enfermedad" tras los fallos en los cribados, o "cuántas han tenido que ponerse en tratamiento porque el programa falló y no se pudo intervenir previamente".

"PARECE QUE LAS VÍCTIMAS NO SON IGUALES" PARA EL GOBIERNO DEL PP-A

María Jesús Montero ha trasladado al respecto que "parece que las víctimas no son iguales" para el Gobierno del PP-A, un partido que "utiliza" a "algunas víctimas y algunos casos" para "hacer su propaganda política", mientras que "otros casos parece que pasan desapercibidos, sobre todo cuando afectan a las mujeres".

La vicepresidenta ha recordado en ese punto que "estamos en la semana en la que vamos a festejar el 8 de marzo", Día Internacional de las Mujeres, y en la que, por ello, ella pide que "la política tenga una mirada especial sobre las mujeres, sobre los obstáculos que tienen que atravesar".

En ese punto, la dirigente socialista ha llamado la atención sobre "qué casualidad que, donde ha fallado el sistema sanitario en Andalucía, haya sido en algo que afecta de lleno a las mujeres andaluzas, como es ni más ni menos la capacidad de desarrollo de un cáncer de mama, que es la enfermedad oncológica, el cáncer más frecuente que tiene la población femenina, en este caso las mujeres en Andalucía", ha remachado.

De igual modo, y a preguntas de los periodistas, María Jesús Montero ha defendido el premio 'Clara Campoamor' que este pasado domingo anunció que el PSOE-A va a conceder a Amama, y ha sostenido que es un reconocimiento "merecido", teniendo en cuenta que fue la asociación que "denunció que se estaba produciendo una realidad entre mujeres que no conocían los resultados de su mamografía, aunque esa mamografía fuera sospechosa de tener alguna lesión".

Fueron así mujeres que, "de forma valiente, salieron a la opinión pública denunciando esta situación", y que, según ha continuado relatando la líder socialista, "terminaron ellas siendo víctimas también del ninguneo del acoso y derribo a los que las ha sometido la Junta de Andalucía", que "solamente se apiada, tiene empatía, con las víctimas de aquellas situaciones en las que la Junta considera que se pueden poner de perfil y que no tienen ninguna responsabilidad", ha opinado.

"Cuando hay responsabilidad de la Junta de Andalucía, las víctimas pasan a ser de segunda división", según ha sentenciado María Jesús Montero, quien ha defendido así que Amama ha sido la asociación que ha representado a "esas mujeres (que) han recibido todo tipo de ataques explícitos o implícitos de la Junta de Andalucía", y que "han representado la valentía femenina, el empoderamiento de las mujeres cuando tienen que luchar contra una enfermedad".

La vicepresidenta ha advertido de que dicha asociación "se creó para darle confort" a mujeres que desarrollan un cáncer de mama, "para trasladar su experiencia" y "los instrumentos que tienen" esas personas a su alcance, "no sólo sanitarios", sino también "psicológicos, porque la mutilación de la mama o cualquier otra intervención genera algunas secuelas psicológicas" con las que estas asociaciones "intentan trabajar para que estas mujeres puedan reanudar su vida en las mejores condiciones posibles", según ha puesto de relieve María Jesús Montero.

De este modo, la vicepresidenta primera del Gobierno ha aseverado que el premio 'Clara Campoamor' que se le concede a Amama es "merecidísimo", y "ojalá hubiera muchas asociaciones" como ella, al tiempo que ha querido subrayar que es "radicalmente falso" que dicha asociación tenga "tintes políticos", ya que se creó para "la autoayuda, para las personas que tienen el mismo problema, pero que, posteriormente, tuvieron que denunciar" lo que sucedía con los cribados de cáncer de mama, según ha añadido para concluir.