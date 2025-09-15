Montero convoca el Comité Director del PSOE-A por segunda vez este año con las elecciones andaluzas en el horizonte

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, reunirá este próximo sábado, 20 de septiembre, al Comité Director de la federación socialista andaluza --máximo órgano entre congresos-- por segunda vez este año y desde que, en enero, asumió el liderazgo de los socialistas andaluces, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones al Parlamento andaluz, que deberían celebrarse en torno al mes de junio de 2026, cuatro años después de las de junio de 2022 en las que venció con mayoría absoluta el PP-A de Juanma Moreno.

Fuentes socialistas han confirmado este lunes a Europa Press que la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A aprobó la convocatoria del Comité Director para este próximo sábado en la reunión que la dirección de la federación andaluza, encabezada por María Jesús Montero, celebró el pasado viernes en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Las mismas fuentes han aclarado que aún no se ha definido el lugar donde se celebrará dicha reunión del máximo órgano del PSOE-A entre congresos, pero sí que el formato de la convocatoria será similar al de ocasiones anteriores, de forma que la secretaria general realizará una intervención en abierto para los medios de comunicación al inicio del encuentro, que seguidamente proseguirá a puerta cerrada.

La de este sábado será así la segunda reunión que celebre el Comité Director del PSOE-A desde que María Jesús Montero es secretaria general, apenas cuatro meses después de la que encabezó el pasado 16 de mayo en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), una cita en la que la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda anunció que su partido pasaba "a la ofensiva y a la acción" para recuperar el Gobierno de la Junta, en manos del PP-A desde 2019, e impulsar un "salto" de Andalucía hacia la "transformación profunda" que a su juicio necesita la comunidad.

Desde la premisa de que "el cambio" en esta comunidad autónoma "está en marcha", y con la vista puesta en las elecciones autonómicas andaluzas previstas para el próximo año, María Jesús Montero explicó en aquel Comité Director de mayo que la Ejecutiva regional que ella dirige había elaborado "un plan de trabajo contando con las prioridades de cada uno de los sectores y ciudadanos", y el PSOE-A "pasa a la acción" una vez que ha ido cumpliendo "punto por punto" el plan que se fijó al asumir el liderazgo del partido.

CON EL PSOE-A EN "MODO CAMPAÑA"

En esa línea, desde el PSOE-A han recordado que el Comité Director se suele reunir dos veces al año, una en el primer semestre y otra en el segundo, y la del próximo sábado será la segunda cita del máximo órgano de dirección de los socialistas en lo que va de 2025, y que en este caso coincide con el inicio de un curso político que será electoral en Andalucía y para el que el PSOE-A ya se ha puesto en "modo campaña", según ha anunciado la propia dirección en declaraciones de sus representantes a los medios de comunicación.

En este contexto hay que enmarcar también la aprobación, en la reunión de la Ejecutiva del PSOE-A del pasado viernes, de la Comisión Regional de Listas, para que dicho órgano esté activado cuando llegue el momento de elaborar las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas, según han explicado las mismas fuentes, que han aclarado que eso no significa que dicho trámite se vaya a iniciar ya, pero que sí redunda en la idea que viene defendiendo la dirección de los socialistas andaluces acerca de que en la federación andaluza "está todo preparado" para cuando el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, convoque las próximas elecciones al Parlamento autonómico.

Montero abrió el curso político en Andalucía con una reunión de la Interparlamentaria del PSOE-A el pasado 5 de septiembre en Montilla (Córdoba), y este pasado domingo día 14 compartió un acto político público de apertura también de curso en Málaga junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien defendió que la candidata socialista a la presidencia de la Junta y vicepresidenta primera de su Ejecutivo encarna "lo que necesita Andalucía" y "lo que va a tener a partir de las próximas elecciones" si se convierte en mandataria autonómica, y es "ganas, compromiso, cercanía y trabajo", además de "mirar siempre a la izquierda", según remachó.