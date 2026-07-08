Montero critica a Feijóo por "comparar las bajas laborales con una enfermedad como el cáncer": "Es como poco inhumano"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una foto de archivo en el Parlamento. - PSOE-A

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "comparar las bajas laborales con una enfermedad como el cáncer y defender que quienes están enfermos cobren menos".

"Es como poco inhumano", ha comentado la líder socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en la que también se ha preguntado si con esas declaraciones de Feijóo "se puede tener menos sensibilidad".

María Jesús Montero ha realizado estos comentarios al hilo de unas declaraciones que el presidente del PP realizó este pasado martes en un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos, donde Feijóo defendió la importancia, a su juicio, de abordar el "sorprendente" absentismo laboral.

"Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco", señaló el líder 'popular', quien opinó que se debe, "con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo", que es "un cáncer que no podemos pagar".

La también exministra de Hacienda, María Jesús Montero ha replicado a Feijóo que, "con sus palabras, demuestra un desapego total por las personas que padecen" cáncer "u otras patologías, que les imposibilitan llevar su vida con normalidad".

"Es evidente que ya no tiene complejos y (Feijóo) muestra su auténtico ideario ultra que va más allá aún de la prioridad nacional", ha zanjado la secretaria general del PSOE-A su comentario en respuesta al líder nacional del PP.