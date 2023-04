Montero dice "estar abiertos al debate" sobre el 'sí es sí' si "se garantiza" el consentimiento y no se rebajan condenas

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado, sobre la reforma de la Ley del 'solo sí es sí', que "están abiertos al debate" con otros grupos políticos y "a estudiar cualquier fórmula" que "nos permita preservar los dos objetivos que persigue el Partido Socialista, que el consentimiento esté en el centro de la ley pero que no se provoquen rebajas en las condenas a los agresores".

Así ha respondido la ministar a preguntas de los periodistas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde ha apuntado que Gobierno y los partidos que lo sustentan "hemos estado durante largo tiempo, en total un trimestre, discutiendo las diferentes alternativas que pudiera incorporar la ley", puesto que su aplicación "ha tenido una consecuencia no deseada, como ha sido el incremento de las penas a determinados agresores".

Ha añadido que ante esta situación, el Gobierno, visto que "no llegaba a un acuerdo en su marco, propició que el PSOE hiciera una proposición de ley que, desde nuestro punto de vista, permite corregir el efecto que se había producido con la legislación anterior y, por tanto, no rebajar las penas a los agresores". Además de, por supuesto, "preservar el consentimiento como motivo fundamental de la propia norma. El 'leitmotiv' de la norma es que solo cuando la mujer consiente las relaciones se pueden dar porque eran relaciones permitidas, consentidas y no se ha producido ningún tipo de agresión sobre la mujer".

Ha añadido que la propia legislación "determinó que bajo el mismo concepto se incorporaran lo que antiguamente eran los conceptos de agresión y de abuso bajo un único de agresión que evidentemente tenía una penalización añadida si se producía con violencia".

A partir de ahí, "hemos dicho que estudiaremos cualquier fórmula que nos permita preservar los dos objetivos que persigue el Partido Socialista, que el consentimiento esté en el centro de la ley pero que no se provoquen rebajas en las condenas a los agresores", ha manifestado Montero, quien ha señalado que las propuestas que hemos conocido de Podemos "provocan, desde nuestro punto de vista, rebajas de condenas y, por tanto, no consiguen uno de los objetivos que nos habíamos planteado".

Así, ha insistido en que, siendo esto importantísimo, están "abiertos al debate con todos los grupos políticos como siempre, pero siempre y cuando los dos elementos queden absolutamente garantizados en el texto legal".