Montero encara este viernes el nuevo curso político reuniendo a la Interparlamentaria del PSOE-A en Montilla (Córdoba)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, presidirá este viernes, 5 de septiembre, una reunión de la Interparlamentaria de los socialistas andaluces en Montilla (Córdoba) que coincide con el inicio del nuevo curso político, que en el caso de Andalucía será también electoral, ya que en los próximos meses afrontará unos nuevos comicios autonómicos tras los celebrados en junio de 2022, en los que el PP-A venció con mayoría absoluta.

En concreto, la reunión de la Interparlamentaria del PSOE-A se celebrará a partir de las 11,00 horas, según han indicado a Europa Press fuentes del partido, y contará al inicio con una intervención de María Jesús Montero en abierto para los medios de comunicación, que se podrá seguir también por 'streaming'.

La también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda es formalmente, desde el pasado mes de junio, la candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, después de que la federación andaluza abriera un proceso de primarias al que no concurrió ninguna otra precandidatura, por lo que no fue necesaria una votación para ratificar a María Jesús Montero como cabeza de cartel para dichos comicios.

Dentro de la estructura organizativa del PSOE-A, la Interparlamentaria es el órgano que coordina el trabajo de miembros del partido en los grupos socialistas del Parlamento de Andalucía, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo, y la última vez que se reunió antes de la cita de este viernes fue el pasado 24 de enero en Córdoba.

En aquella ocasión, Montero llegaba a la cita con los parlamentarios socialistas recién proclamada como secretaria general del PSOE-A ese mismo mes de enero, y un mes antes de que se celebrara en Armilla (Granada) el XV Congreso regional de la federación andaluza del que salió elegida la nueva dirección del partido encabezada por la vicepresidenta primera del Gobierno, que tomaba el relevo de Juan Espadas como líder regional socialista.

La cita de este viernes llega a menos de una semana de que el Parlamento andaluz celebre el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones, que se desarrollará entre el miércoles, 10 de septiembre, y el jueves día 11, y en el que cobrará protagonismo la iniciativa de asunción de deuda de comunidades autónomas que ha impulsado el Ministerio de Hacienda que dirige la propia Montero.

Así, el Grupo Socialista defenderá en la jornada del jueves una proposición no de ley (PNL) con la que quiere "retratar de por vida" al PP-A que lidera el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por su rechazo a la quita de deuda, de la que Andalucía sería la comunidad más beneficiada por la cifra global que asumiría el Estado, de 18.791 millones de euros, según han venido incidiendo en destacar desde el PSOE-A.

De esta manera, el Grupo Socialista planteará con dicha iniciativa el próximo jueves que el Parlamento andaluz inste al Gobierno de la Junta a "aceptar la propuesta de condonación de deuda formulada" por el Ejecutivo central, "que supondría la asunción por el Estado de hasta 18.791 millones de euros de deuda de la comunidad autónoma de Andalucía, permitiendo reducir en casi la mitad el endeudamiento autonómico y generando un ahorro estimado de 1.400 millones en intereses".

Por lo demás, el PSOE-A llega a esta cita de su Interparlamentaria en "modo campaña" ya activado, según anunció al inicio de esta semana su secretario de Comunicación Política y Formación, Fernando López Gil, de cara a presentar su "alternativa" a las próximas elecciones andaluzas, que deberían celebrarse en torno al mes de junio de 2026, si bien aún se desconoce la fecha exacta, que depende de la convocatoria que compete al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En este contexto, María Jesús Montero compartirá un acto público el próximo domingo 14 de septiembre en Málaga con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien volverá así a respaldar a su 'número dos' en el Ejecutivo y la dirección federal del partido tras haberla arropado en la clausura del XV Congreso Regional que los socialistas andaluces celebraron en febrero en Armilla.