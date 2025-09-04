Andalucía avisa al Gobierno que "no se va a callar" ante su "trampa" de ofrecer "papel mojado" con la quita de deuda

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) - La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha advertido este jueves, en un mensaje dirigido al Ejecutivo central, de que la administración autonómica "no se va a callar" ante la "trampa" que, en su opinión, ha planteado el Ministerio de Hacienda con su iniciativa de condonación de deuda de las comunidades autónomas que asumiría el Estado, y que se traduciría en "papel mojado" para la Junta de Andalucía.

Así lo ha venido a trasladar la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz en una intervención ante los medios de comunicación en el marco de una visita a las obras del tramo I de la prolongación del Metro de Málaga hasta el nuevo hospital que ha realizado junto a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Carolina España ha aprovechado este acto para subrayar que para llevar a cabo inversiones como la que se destina al metro de Málaga "se necesita financiación, se necesitan euros reales", y al hilo se ha referido al proyecto de ley que el pasado martes aprobaba el Consejo de Ministros para que el Estado asuma parte de la deuda de las comunidades autónomas.

La consejera ha remarcado que "Andalucía no había pedido" esa condonación, como, en cambio, sí había reclamado "la comunidad autónoma de Cataluña", así como ha subrayado que dicha iniciativa "no trae consigo" para la administración andaluza "ningún euro adicional, dinero real para hacer inversiones" en cuestiones "como metros u hospitales".

Al respecto, la portavoz de la Junta ha llamado la atención acerca de que, "hace unos días, por primera vez la ministra de Hacienda", María Jesús Montero, "reconoció que no iban a llegar a Andalucía los 18.000 millones de euros de condonación de la deuda" que plantea para esta comunidad la iniciativa del Gobierno, de forma que la también vicepresidenta primera "reconoció que eso era prácticamente un ajuste contable", de modo que "la deuda pasaba de una administración a otra".

La consejera de Hacienda ha reconocido que con dicha condonación de deuda sí "habría un ahorro en la liberación de intereses" que, en el caso de Andalucía, se cifraría en "1.400 millones de euros en diez años", lo que se traduciría en "un ahorro de 140 millones de euros al año", cifra que ha contrapuesto con "los 1.528 millones de euros" que a esta comunidad le "faltan cada año para llegar a la media de ingresos" que se recibe por la financiación autonómica.

Además, la portavoz de la Junta ha subrayado que dichos "140 millones de euros" que se ahorraría Andalucía cada año durante ese decenio "no se pueden gastar en el Estado del bienestar, en médicos, ni en profesores, ni en hospitales, ni en metros, ni en viviendas, ni en inversiones", al contrario de lo que sí ocurriría con "los 1.528 millones de euros que nos faltan para llegar a la media y a igualarnos con el resto de comunidades autónomas", ha apostillado.

QUE EL GOBIERNO "DIGA LA VERDAD"

Dicho esto, Carolina España ha emplazado a la ministra de Hacienda a que "diga la verdad, que diga que ese ahorro de intereses no se puede gastar, no puede incrementar el gasto público, no se puede gastar en el Estado del bienestar, como así lo ha dicho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), y como así lo ha reconocido el propio Ministerio", según ha abundado la consejera, quien en ese punto ha explicado que, "en la página 7" del anteproyecto de ley para la condonación de deuda que el Gobierno sacó a consulta pública se decía "claramente que el ahorro de intereses nunca podrá destinarse a incrementar el gasto de las comunidades autónomas".

"Por lo tanto, sólo se podría utilizar para reducir deuda", ha insistido la consejera antes de advertir al Gobierno de que "no nos van a callar a Andalucía", porque "al final" lo que está planteando es "una trampa para que aceptemos 140 millones de euros al año que no se pueden gastar nada más que a reducir deuda, frente a 1.528 millones que nos quitan todos los años y que sí lo podemos gastar en nuestros vecinos".

"Si nos calláramos, estaríamos haciendo una estafa y traicionando la confianza que nos dieron los ciudadanos", ha abundado la consejera de Hacienda, quien ha incidido así en instar al Gobierno a que "diga toda la verdad, y que reforme el sistema de financiación, porque la condonación sólo le interesa a Cataluña, no sólo por la deuda tan elevada que tiene, que es más del doble de la que tiene Andalucía, sino porque lleva acompañada financiación, euros reales", ha advertido la portavoz de la Junta.

EL GOBIERNO BUSCA "JUGAR AL MONOPOLY" CON LAS CCAA

Carolina España ha acusado también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a María Jesús Montero de estar "tratando de jugar con las comunidades autónomas al 'Monopoly', dándonos papel mojado que no sirve para gastarlo en el bienestar de nuestros ciudadanos", así como ha denunciado que "a Cataluña se le va a dar una financiación singular, privilegiada" mediante el "cupo independentista" con el que desde el Gobierno van a dar a dicha comunidad "el 100% de los impuestos que se recauden" allí, cuando "al resto de comunidades autónomas están dando el 50%", ha remachado para sostener que eso "no es justo, no es solidario, no es progresivo".

En esa línea, la consejera portavoz ha aseverado que "Andalucía merece la financiación que nos corresponde, lo que pagamos aquí en nuestra tierra", e insistiendo en señalar que a esta comunidad le "faltan cada año 1.528 millones de euros que seguiremos reclamando, defendiendo a los andaluces", ha zanjado la titular de Hacienda.