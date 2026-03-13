Montero felicita a Granada por pasar a finalista y anima a Jerez a "seguir intentando" ser Capital Cultural europea

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de presidir el acto de homenaje a las conquistas de igualdad de los 50 años de España en libertad, en Granada (Foto de archivo). - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este viernes su "enhorabuena a Granada por su pase a la fase final como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031".

Además, la también secretaria general del PSOE andaluz ha tenido un recuerdo para Jerez de la Frontera (Cádiz), ciudad que también optaba a dicha consideración y que ha quedado este viernes descartada para ello.

La vicepresidenta ha reaccionado así en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al anuncio de la presidenta de la Comisión Sedec del Comité de las Regiones de la Unión Europea, Tanya Mlaker, quien desde el Ministerio de Cultura ha señalado que las ciudades españolas de Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo han sido elegidas como las candidatas que participarán en la selección final a Capital Europea de la Cultura en el año 2031.

María Jesús Montero ha felicitado a Granada, "una ciudad que lo tiene todo", y también "al resto de candidatas, y especialmente a Jerez, que lo debe seguir intentando porque es un proyecto estratégico para la ciudad", según ha apuntado la vicepresidenta en el mismo comentario.