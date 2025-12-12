Montero promete "absoluta colaboración" del Estado con la UCO tras personarse en organismos como Hacienda y Correos

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios en Sevilla antes de la entrega de los premios Plaza de España. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado este viernes que por parte de los organismos del Estado se ofrecerá "absoluta colaboración" a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se ha personado este viernes en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Así lo ha señalado la vicepresidenta en una atención a medios en Sevilla antes de presidir la entrega de los premios Plaza de España que concede la Delegación del Gobierno en Andalucía, y a preguntas de los periodistas sobre dichas actuaciones de la UCO que corresponden a la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados este miércoles Díez; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, el socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Al respecto de este asunto, María Jesús Montero ha remarcado que "toda la información está declarada secreto de sumario", por lo que no dispone "de más información de la que de la que disponen" los periodistas, ha agregado antes de apostillar que, "es más, a veces la información que me llega es justamente la que publican" los medios de comunicación.

La vicepresidenta ha indicado que si el asunto "está declarado secreto de sumario" es porque entiende "que por parte del tribunal se ha entendido que todas esas actuaciones tenían que hacerse con el sigilo, con la discreción necesaria para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan desarrollar su trabajo".

"NO SON REGISTROS, SINO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN"

"Así que, absoluta colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad, que lleguen hasta cualquier lugar, por supuesto, de cualquier institución, cualquier organismo donde entiendan que puedan requerir información que sea útil para la investigación, porque de esto es de lo que se trata, de requerir información", según ha continuado María Jesús Montero, que en ese sentido ha puntualizado que lo que está llevando a cabo la UCO "no son registros, son requerimientos de expedientes o de información" cuyo contenido desconoce, según ha agregado.

La vicepresidenta ha considerado "muy oportuno que la UCO, que la UDEF --Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional--, o que todos los organismos que se dedican a la investigación alcancen cualquier tipo de organismo, cualquier tipo de expediente que les permita llegar a donde queremos llegar, al esclarecimiento de la verdad".

"Así que, absoluta colaboración por parte de todos los organismos del Estado y, por tanto, ponernos a su disposición para que al final se conozca qué es exactamente lo que ha ocurrido, y exactamente las personas que hayan podido estar implicadas en esta situación, que rindan cuenta ante la justicia, que es lo que tienen que hacer", ha concluido María Jesús Montero.