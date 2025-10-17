Montero rehúsa comentar declaraciones de Koldo y defiende el papel del PSOE y el Gobierno "a disposición de la justicia"

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado este viernes comentar declaraciones de personas "incursas en un proceso judicial" como el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y ha defendido la actitud del PSOE y del Gobierno "a disposición de la justicia" en el marco de casos de presunta corrupción.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta primera del Gobierno en una atención a medios en Córdoba antes de presidir un acto de reconocimiento y reparación a represaliados sindicales durante la Guerra Civil y la dictadura, y en respuesta a una pregunta de los periodistas acerca de unas declaraciones de Koldo que "ha dicho que Santos Cerdán --el que fuera secretario de Organización del PSOE-- está en la cárcel por tener carné socialista".

A la pregunta de qué opina de esas declaraciones de Koldo García, María Jesús Montero ha respondido que no va a hacer "comentarios de lo que personas que están en este momento incursas en un proceso judicial puedan" realizar, porque "pueden ser opiniones o estrategias de defensa", según ha apostillado antes de considerar que "lo importante, lo fundamental, es que ante situaciones de corrupción hay que actuar con absoluta contundencia".

"Y esto significa exigir responsabilidades políticas, y colaborar con la justicia, y poner todo a disposición de aquellos que tienen que tomar decisiones", según ha abundado María Jesús Montero antes de apostillar que eso es lo que cree que "está haciendo tanto el Partido Socialista como el propio Gobierno de España", es decir, "estar a disposición de la justicia", según ha remarcado para concluir justificando que iba a "obviar cualquier comentario de personas que en este momento están imputadas".