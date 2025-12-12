Montero reivindica que cesó a Vicente Fernández al ser imputado y Moreno mantiene a la gerente del SAS investigada

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes en declaraciones a los medios en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reafirmado este viernes en señalar que es "ninguna" su relación con quien fuera presidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández Guerrero, detenido en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional junto a Leire Díaz.

Ha reivindicado que su forma de proceder en caso de imputación de un directivo de su entorno laboral "inmediatamente ha sido cesado, aunque posteriormente le hayan declarado inocente".

Su nivel de exigencia lo ha contrapuesto a la hoja de ruta del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el caso de la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, quien ostenta la condición de investigada en las Diligencias Previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sobre la contratación de emergencia.

Montero ha señalado que "no se puede tolerar que haya personas en los cargos públicos investigadas por la justicia e imputadas", por lo que ha recordado que "Moreno Bonilla tiene de gerente del SAS y tiene altos cargos que han sido imputados en causas judiciales que se están estudiando sin pedirle ningún tipo de abandono del cargo, sin provocar su cese y sin pedirle responsabilidades", en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla para presidir la entrega de la XXI edición de los premios Plaza de España de la Delegación del Gobierno en Andalucía con motivo del aniversario de la Constitución.

"No es mi caso", ha apostillado.

Sobre el alcance de la investigación de la Audiencia Nacional acerca de Vicente Fernández ha indicado que "no conocemos qué es lo que se investiga exactamente" al blandir el secreto de sumario, que ha reivindicado para que "se pueda acceder a toda esa información sin que se produzca ningún tipo de alteración".

"Yo me entero a la vez que ustedes", ha defendido la vicepresidenta y ministra, antes de insistir en que "lo que hay que hacer es estar a su disposición" y que "no tiene sentido ninguna otra cuestión que atender con la mayor diligencia posible todos esos requerimientos".

"Soy la primera interesada en que se conozca toda la verdad", ha espetado Montero, quien ha reivindicado su "trayectoria profesional" y con ella "lo exigente que soy en términos de la purcritud en el desempeño del servicio público", afirmación donde ha incluido tanto "asegurar el buen destino del dinero público" como tener "un comportamiento ejemplar en un servicio público".

Ha ironizado con esos vínculos, antes de criticar lo que ha llamado "estrategia de deshumanización" del Partido Popular, para afirmar que "la mano derecha de Pedro Sánchez es mi mano derecha y creo que he tenido más manos derechas que dedos de la mano" al sostener que "cada vez que hay una persona que resulta implicada o que es llamada por los tribunales, hay medios de comunicación que titulan que es mi mano derecha y no se dan cuenta que hicieron el mismo titular hace tres o cuatro días".

Ha recordado que la llegada de Vicente Fernández a la SEPI supuso la renovación de su equipo directivo y entre los cuales ha situado como su "mano derecha" a Miguel Ángel Figueroa, quien en enero de este 2025 se convirtió en el interventor general de la Junta de Andalucía tras el cese de María Antonia González Pavón en el marco de la crisis de los informes de la Intervención sobre la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Saluz.

INTERVENTOR DE LA JUNTA, DE MANO DERECHA A GERENTE DE LA SEPI ANDALUZA

"Es más, es que este señor, cuando salió de SEPI, hasta donde sé, ocupó la responsabilidad de ser el gerente de IDEA, la SEPI andaluza", ha seguido ahondando Montero sobre el actual interventor de la Junta.

Sobre la trayectoria profesional de Miguel Ángel Figueroa ha seguido reflexionando la también secretaria general del PSOE de Andalucía para afirmar que "este señor estaba en la Junta de Andalucía, Vicente Fernández se lo lleva a Madrid cuando es nombrado presidente de la SEPI, está en una de las responsabilidades más importantes que había en este organismo, director de empresas participadas".

Ha seguido explicando que tras la salida de Vicente Fernández de la SEPI, Miguel Ángel Figueroa "se incorpora a su puesto de la Junta de Andalucía, pues este señor es reclutado por la Junta de Andalucía para que se haga cargo de la SEPI andaluza y, posteriormente, interventor general".

Ha sostenido la vicepresidenta y ministra sobre los motivos que le llevaron a elegir a Vicente Fernández como responsable de la SEPI el hecho de ser "un profesional que le avalaba su hoja de servicios profesional", donde ha relatado méritos como ser "letrado de la Junta de Andalucía, fue interventor general de la Junta de Andalucía, también fue secretario general de Industria, o sea, tenía un currículum que de alguna manera ponía en valor el perfil profesional que se necesita para puestos".

Montero ha sostenido que "a lo largo de mi vida profesional me he caracterizado por incorporar a los diferentes organismos a personas a las que le avalaba habitualmente su perfil profesional", antes de reivindicar que "no son personas afiliadas a partidos políticos" y que en ese perfil "era el caso de Vicente Fernández".

Ha vuelto a relatar que estando al frente de la SEPI Vicente Fernández "fue cesado por mi parte" tras su imputación en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), antes de recordar que la semana pasada fue absuelto.

A partir de ahí se ha remitido a una trayectoria del expresidente de la SEPI que "he conocido por los medios de comunicación", entre la que ha mencionado su incorporación a un despacho de abogados "sevillano, al de Martínez Escribano, que es el despacho que al Partido Popular le llevaba la acusación sobre los ERE" y apunta que a partir de ahí "en paralelo también se incorpora a Servinabar", circunstancia que también ha dicho conocer por los medios de comunicación.

Montero se ha remitido a que "lo que conozco ahora es lo que ustedes van publicando en el día a día", antes de apuntar que "ni sé siquiera en qué situación procesal se encuentra", por lo que ha dicho "imaginar que, si no han publicado nada, es que sigue detenido, pero tampoco lo sé".

Preguntada por la apertura de una investigación interna por el ejercicio del cargo por parte de Vicente Fernández, ha replicado que "lo más importante es poner todo a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad para que lleguen al final de la verdad" tras recordar que la Audiencia Nacional decretó el secreto de sumario.

"Todos los organismos que sean requeridos de la Administración General del Estado, me da igual si están vinculados o no al Ministerio de Hacienda, lo tienen y lo van a hacer", ha remachado su reflexión en este sentido sobre la colaboración en la entrega de documentación, convencida de que "esto es imperativo" y de argumentar que "somos los primeros interesados en que se conozca toda la verdad".