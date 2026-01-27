Montero reprocha a "parlamentarios de Moreno" sumarse a "tumbar" la mejora de la pensión de 1,6 millones de andaluces

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo de unas declaraciones en el Congreso de los Diputados. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha recriminado este martes el voto contrario de los diputados andaluces del Grupo Popular en el Congreso a la convalidación del Real Decreto-ley 16/2025, que, entre otras medidas, contemplaba la revalorización de las pensiones en este 2026 tanto de la Seguridad Social como de las Clases Pasivas del Estado (funcionarios) con objeto de "mantener su poder adquisitivo".

En una publicación en su cuenta personal de la red social X, Montero ha calificado de "costumbre que los parlamentarios del PP de Moreno Bonilla voten en contra de los intereses de Andalucía", para precisar que con su rechazo a convalidar el Decreto-ley "han tumbado una mejora retributiva para 1,6 millones de pensionistas andaluces".

La ministra y líder de los socialistas andaluces ha augurado que los parlamentarios andaluces del PP "ahora buscarán cualquier excusa" para explicar el sentido de su voto, así como que éstos "solo votarán sí cuando su voto no sea necesario".

Apelaba el Gobierno en el Decreto-ley 16/2025 que "la doctrina del Consejo de Estado en su dictamen 1119/2016, de 29 de diciembre de 2016, consolida el real decreto-ley como cauce idóneo para la revalorización de las pensiones en situaciones de prórroga presupuestaria".

Entre otras medidas el Decreto-ley 16/2025 contemplaba que desde el 1 de enero de este año, y hasta que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, "el límite máximo para la percepción de las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado causadas en 2026 será de 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales".

En el caso de la actualización del importe de las pensiones señalaba este texto que "las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado se revalorizarán en 2026 con carácter general el 2,7 por ciento respecto del importe que tuvieran a 31 de diciembre de 2025, equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2025, expresado con un decimal".