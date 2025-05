Montero reta al PP a consensuar en su Congreso "una única propuesta de reforma de la financiación para todas las CCAA"

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha preguntado este jueves si el PP será capaz en su próximo congreso nacional, que celebrará en Madrid a principios del próximo mes de julio, de acordar "una única propuesta" de reforma de la financiación autonómica que sirva "para todas las comunidades autónomas".

La también secretaria general del PSOE-A se ha pronunciado así en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre si cree que la Conferencia de Presidentes que se va a celebrar el 6 de junio en Barcelona podría servir de punto de partida para abordar la reforma pendiente del sistema de financiación.

Al respecto, la ministra de Hacienda ha augurado que "va a ser muy difícil que el Gobierno pueda llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas en esta materia si el Partido Popular no se pone de acuerdo entre sus comunidades en un único modelo", y al respecto ha advertido de que, "cada vez" que el ministerio que dirige --"la última vez, hace una semana"-- "convoca la comisión técnica" que "se encarga de los trabajos preparatorios para intentar llegar a ese acuerdo", la "realidad" que se encuentran es que "cada territorio lo que plantea en esa reunión, legítimamente, son sus aspiraciones de máximos, muchas de ellas mandatadas por sus parlamentos", ha añadido.

En esa línea, Montero ha apuntado que "si uno no cede para que otro avance, no hay posibilidad de encuentro", y ha subrayado que lo que ella viene "proponiendo desde hace ya bastantes meses" respecto a este asunto es que "se sienten los partidos políticos, y en este caso PP y PSOE, que son los que tienen que votar la ley resultante en el Congreso de los Diputados", porque "las comunidades autónomas no votan las leyes y no son las que se sientan a votar", sino que de esa tarea se encargan los partidos políticos, según ha remarcado.

Dicho esto, ha denunciado que el PP "no se quiere sentar con el PSOE" ni "con el Gobierno", y los 'populares' no cuentan con "un modelo" común de sistema de financiación, sino que "hay 17 modelos, dependiendo de la comunidad autónoma donde uno hable".

ANTE LA PRÓXIMA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Montero se ha reivindicado como "una optimista incombustible", y ha dicho por ello que sigue "trabajando" e "intentando llegar a ese consenso", pero no sabe "si la Conferencia de Presidentes aportará algo nuevo".

"Me temo que hasta que ellos --en referencia a los 'populares'-- no tengan un modelo en este sentido", no habrá "nada", ha apostillado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, que en ese punto ha comentado que "quizás la pregunta sería" si el PP "va a aprobar en su cónclave --en referencia a su congreso-- una propuesta de modelo de financiación que pueda ir al BOE" --Boletín Oficial del Estado--, más allá de meros "principios generales sobre los que todos estamos de acuerdo, porque ahí no aterrizamos".

Montero ha preguntado así si el PP "es capaz en su cónclave de sacar una única propuesta para todas las comunidades autónomas, con todas las variables". "Estaríamos deseando escucharla", ha añadido la titular de Hacienda, que ha remarcado que el Gobierno "trasladó una propuesta muy concreta" a los gobiernos autonómicos para reformar la financiación, "con parámetros y con indicadores muy claros para determinar la población ajustada, que es el parámetro más importante por el que se distribuyen los recursos del sistema de financiación, y no hubo dos comunidades autónomas del Partido Popular que opinaran lo mismo", ha advertido.

"Cada comunidad opinó algo distinto", ha incidido María Jesús Montero, que ha advertido de que "lo que le viene bien a Andalucía no le gusta a Galicia, y lo que le viene bien a Madrid no le gusta a Murcia, y esta es la realidad que tenemos".

En esa línea, ha apuntado que "si hubiera posibilidad de que hubiera una propuesta común" entre los presidentes 'populares' de Galicia, Alfonso Rueda; Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Andalucía, Juanma Moreno, "estaríamos encantados de poder compartirla, de poder ver exactamente dónde encuentran los puntos de confluencia".

Tras ello, ha sostenido que "no se puede intentar reprochar permanentemente que no se avanza cuando uno está en una posición inmovilista", y ha abogado por que el PP "se siente" con el Gobierno "en la mesa que le propuso el presidente (Pedro) Sánchez el primer día que se inició esta legislatura" actual.