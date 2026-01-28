Montero saluda y apoya a delegaciones de 'mareas' y Amama desplazadas a Bruselas por "deterioro" de la sanidad andaluza

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, saluda a representantes de Amama en Bruselas. - CUENTA DE X DE MARÍA JESÚS MONTERO

BRUSELAS/SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha mantenido este miércoles en Bruselas un encuentro con representantes de la asociación Amama --de mujeres con cáncer de mama-- y las 'Mareas Blancas', que, según ha resaltado, han llevado al Parlamento europeo "el grave deterioro de la sanidad pública en Andalucía".

Así lo ha puesto de relieve la vicepresidenta en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ha acompañado de varias fotografías del encuentro que ha mantenido con estas asociaciones en la capital comunitaria, a la que Montero ha viajado para defender en el Europarlamento la candidatura española de Málaga para acoger la sede de la Autoridad Aduanera Europea.

Paralelamente, una delegación de 15 representantes de la sociedad civil y profesionales sanitarios andaluces, junto a dirigentes políticos, tenía previsto desplazarse este martes al Parlamento europeo con el objetivo de trasladar "la crítica situación que atraviesa la sanidad pública en el país", según informaron en un comunicado desde Sumar.

María Jesús Montero ha saludado a representantes de Amama y las 'Mareas Blancas', y ha puesto de relieve desde su cuenta en la citada red social que "el grave deterioro de la sanidad pública andaluza llega a Bruselas de la mano" de estos colectivos.

"Todo mi apoyo a la sociedad civil que está moviendo cielo y tierra para denunciar la pésima gestión de la Junta de Andalucía", ha añadido la dirigente socialista para cerrar su comentario.