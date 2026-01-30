Montero señala contribución de migrantes al mercado de trabajo y los servicios públicos ante "incoherencia" del PP

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes en declaraciones a los medios en Sevilla, antes de presidir el acto de presentación del Plan EDIL de la provincia. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha esgrimido este viernes sobre la regularización extraordinaria de migrantes que tramita el Gobierno por decreto tras un acuerdo con Podemos la perspectiva económica tras de esta decisión política.

Ha señalado que "hay sectores de la economía que necesitan mano de obra", de manera que la regularización propicia que "puedan contribuir al sostenimiento y al crecimiento de nuestro país".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, donde preside el acto de presentación del Plan EDIL (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) de la provincia de Sevilla, Montero ha recriminado al Partido Popular la decisión de someter a la consideración de la Unión Europea este proceso, una vez que "votó a favor de la iniciativa legislativa popular que planteó la regularización".

Ha planteado que si este partido "prestara atención a sus propios planteamientos en vez de seguir el dictado de la ultraderecha, que es lo que está haciendo en materia de inmigración, sería menos incoherente".

Ha apelado a que esta iniciativa busca solventar la situación administrativa de "personas que conviven con nosotros" y en consecuencia se quiere facilitar que "estas personas contribuyan también al sostenimiento de los servicios públicos", de manera que "entre todos seamos capaces de tener el mejor sistema sanitario, el mejor sistema educativo o el mejor sistema de la dependencia".

La vicepresidenta y ministra ha blandido el dato conocido esta jornada de la Contabilidad Nacional que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa el crecimiento de España en un 2,8% en 2025, siete décimas menos que el año precedente, cifra de la que ha reivindicado que supone que España sea "la economía avanzada que más ha crecido", por lo que ha inferido entonces que "la política económica del Gobierno, acompañada por las organizaciones sindicales, por los empresarios, está siendo una política de éxito".

A esto ha sumado un tasa de paro "por debajo del 10%", que se puso de manifiesto esta semana tras la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA), y, tras remarcar que "esta cifra no se experimenta desde hace más de 17 años", ha apelado a que el deseo del Gobierno es propiciar que "ninguna persona que pueda estar en condiciones de trabajar tenga inconvenientes para poder hacerlo".

Al margen de la visión económica Montero ha apelado a que "seamos capaces entre todos de construir una sociedad solidaria que huya de esos mensajes xenófobos que a veces de forma explícita y otras menos nos están haciendo llegar".

La vicepresidenta y ministra ha argumentado que "la sociedad española ha demostrado siempre su buen acogimiento", convencida de que "es una sociedad que siempre empatiza, sobre todo, con aquellos que tienen dificultades", por lo que ha apuntado que "tenemos que ser capaces entre todos de construir ese modelo y esto es lo que hace el Gobierno".