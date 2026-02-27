Montero señala que ella dio el "paso adelante" de ser candidata del PSOE-A porque se lo "reclamó" su partido, no Sánchez

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. - PSOE-A

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido este viernes que fue ella quien dio el "paso adelante" de encabezar la candidatura de su formación a la presidencia de la Junta de Andalucía en los próximos comicios autonómicos --previstos para este año 2026--, porque su partido se lo "reclamó", y no porque se lo solicitara el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado la también ministra de Hacienda en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha justificado que personas que son, o han sido, miembros del Gobierno de Pedro Sánchez hayan acabado siendo también candidatos en elecciones autonómicas, como es su caso o el de la líder del PSOE aragonés y exministra de Educación, Pilar Alegría.

María Jesús Montero ha argumentado en esa línea que "es lógico" que aquellos políticos que son "principales activos de un territorio" al contar con "un mayor consenso dentro" del mismo, sean llamados para formar parte de un Gobierno, como, según ha abundado, ocurrió también en el PP cuando Javier Arenas fue vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y líder y candidato del PP andaluz.

Ha añadido que cuando Pilar Alegría o ella misma "decidimos dar un paso adelante nosotras, es porque nuestro partido nos reclama, no el presidente Sánchez", según ha apostillado para señalar que, de hecho, "en alguna ocasión" se le puede plantear "un descosido en su Gobierno" con este tipo de candidaturas.

En ese sentido, Montero ha valorado la "generosidad" de Pedro Sánchez al aceptar que "si el partido pide que esta persona es la que creen que tiene más posibilidades de encabezar la lista, lo haga". "Esa perspectiva es la que maneja el presidente y la que hemos manejado mi compañera (Pilar) Alegría y yo misma", ha añadido.

CRITICA QUE SE DEN "POR HECHO VICTORIAS ELECTORALES" ANTES DE VOTAR

De igual modo, ha señalado que ella cree "plenamente en la democracia", y ha criticado "algunos comentarios" que oye y que "dan por hecho victorias electorales sin que los ciudadanos se hayan pronunciado en las urnas", lo que considera "una auténtica falta de respeto".

En esa línea, ha subrayado que la democracia "al menos consiste en que los ciudadanos, cada cuatro años, votan y deciden cambios o no en los gobiernos, y ahora ya parece que vamos en una ola en la que ni siquiera parece que su voto va a ser necesario, sino que aquí ya de lo que se trata es de decidir lo que el señor Moreno Bonilla quiere", sin "importar que los progresistas" de Andalucía, "por supuesto, se van a movilizar para frenar a un gobierno de derecha que, con Vox o sin Vox, está practicando políticas privatizadoras que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la salud de todos los andaluces", ha añadido en referencia al Ejecutivo andaluz del PP-A.

La candidata socialista ha criticado así que "no se quiere hablar de Andalucía" por parte de la Junta, si no es sólo "para hacer referencia a su cultura o a su folclore", y, frente a eso, ella quiere hablar de cuestiones como "por qué la sanidad se ha deteriorado a unos niveles" tales en los que "tenemos las peores listas de espera" cuando, en la etapa de gobierno socialista, "éramos los mejores en demoras de tiempos quirúrgicos", o sobre "por qué la universidad privada se está abriendo camino a través de una ley que es tremendamente perjudicial para toda la clase trabajadora".

"Yo quiero hablar de esto, porque las elecciones autonómicas van de esto, de saber exactamente los servicios que se prestan más directamente a los ciudadanos, cómo se pueden articular para que todo el mundo tenga acceso, para que lleguen a tiempo y para que sean lo que fueron siempre, el orgullo de Andalucía", ha aseverado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, la ministra de Hacienda también ha reivindicado el modelo de financiación autonómica que ha planteado su departamento, que "da más recursos que a nadie a Andalucía", con hasta "5.700 millones" más de euros "cada año", una cifra "realmente importante para fortalecer la sanidad y la educación públicas", o "para atender a las personas que están en lista de espera de dependencia", según ha subrayado.

Ante ello, ha considerado "absurdo" que el PP "dice que 'no'" a esta propuesta de modelo de financiación "sin contar con un modelo alternativo, simplemente porque la propuesta viene de mano de la adversaria política que se presenta en unos comicios electorales".

Montero ha incidido así en defender que este nuevo modelo de financiación propuesto "beneficia a Andalucía", que, de hecho, "necesita contar con estos recursos para intentar converger en términos de renta, y para superar esas diferencias históricas que hemos mantenido a lo largo del tiempo y que necesitan políticas, pero también recursos para poder alimentarla", ha abundado.

Además, Montero ha criticado la estrategia de "confrontación entre los territorios" que, en su opinión, promueve el PP, y ha censurado que algunos dirigentes de dicho partido, como Juanma Moreno, "toman como elemento comparativo la distancia de los territorios con Cataluña".

Al hilo, ha aseverado que en eso no consintió el histórico 28 de febrero, y que aquel día "no se levantó el pueblo andaluz para ir contra nadie", sino "para autoafirmar su identidad, para reclamar las cotas de autogobierno máximas que se le otorgaban a otras comunidades autónomas en el menor plazo de tiempo posible, convencidos de nuestra propia capacidad".

Al respecto, ha señalado que "se está produciendo" una "falta de ambición absoluta" por parte del presidente de la Junta en relación al "autogobierno" andaluz, al tiempo que está "intentando crear un enemigo externo", y en esa línea encajaría que Juanma Moreno acudiera "al despacho" de Pedro Sánchez "con una lista de temas" entre los que figuraba "la derogación del 'cupo catalán'", cuando "no existe el 'cupo catalán'".

"Otra cosa es que algunos pretendan tenerlo", ha puntualizado Montero, quien ha lamentado que en el Gobierno tienen que estar "todo el día defendiéndonos de mentiras que se trasladan a la opinión pública", y "esto del 'cupo catalán' era una clara mentira de la que hemos tenido que estar defendiéndonos, diciendo que nadie estaba trabajando en eso", ha remarcado.