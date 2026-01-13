Montero señala a la Junta su "obligación" de dar el dato de afectadas "por los errores en los cribados" de cáncer

La secretaria general del PSOE de Andalucía, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero interviene en la interparlamentaria regional socialista. (Foto de archivo). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha remarcado este martes que es "obligación" del Ejecutivo andaluz "dar el dato agregado de las personas afectadas por los errores en los cribados" de cáncer de la sanidad andaluza.

En un apunte en su cuenta de 'X', la también candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas ha venido así a replicar a la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), quien este pasado lunes, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del año del Ejecutivo autonómico, esgrimió la "protección de datos" para no "confirmar ni desmentir" que, según publicaba el Grupo Joly, han sido 22 las mujeres que habrían desarrollado cáncer de mama tras los fallos detectados en el cribado, que habrían afectado a 2.317 pacientes.

"¿Pero qué broma pesada es esta? ¿Cómo que el gobierno andaluz no puede dar el dato agregado de las personas afectadas por los errores en los cribados?", se ha preguntado María Jesús Montero tras dicha respuesta de la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

La dirigente socialista ha agregado que "nadie pide nombres", y ha remachado que es "obligación" del Gobierno andaluz el "proporcionar ese dato". "Que no nos tomen el pelo", zanja María Jesús Montero su comentario.