Montero ve con "bochorno" que Pradales "haya tenido que llamar a Moreno para decirle que miente" sobre menores migrantes

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comentado este viernes "el bochorno" que le produce que el lehendakari, Imanol Pradales, "haya tenido que llamar al presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno (PP-A), "para decirle que miente cuando está trasladando que hay una discriminación en el reparto de los menores" migrantes que están en Canarias "en condiciones que no pueden esperar ni un minuto más" para su desvío a otras comunidades autónomas.

Así lo ha indicado la también secretaria general del PSOE andaluz en una atención a medios durante una visita a la empresa GRI Towers, en el Polígono Astilleros de la Zona Franca de Sevilla, y a preguntas de los periodistas después de que el lehendakari vasco revelase este pasado jueves que había contactado con el presidente andaluz, Juanma Moreno, tras sus críticas por el reparto de menores migrantes, y le había trasladado que "estaba absolutamente confundido cuando decía públicamente que se había reconocido el efecto de frontera norte a Euskadi". "Qué más nos gustaría", pero "no se ha reconocido ningún efecto frontera norte", contó Imanol Pradales que le había trasladado a Moreno.

Al hilo de este asunto, María Jesús Montero ha subrayado que "el Gobierno de España, con el voto contrario del PP, ha impulsado una medida para que se pueda producir un reparto de estos menores" migrantes no acompañados "de forma equitativa en el conjunto del territorio", fijando en 32 plazas por cada 100.000 habitantes la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma, una cifra fijada "por igual a todos los territorios", según ha remarcado.

La vicepresidenta ha lamentado que el presidente andaluz haya hablado al respecto "de agravio" desde el Gobierno hacia Andalucía, y, "una vez más, contra Cataluña, contra el País Vasco, al punto de que el propio lehendakari ha llamado" a Moreno "para decirle que para nada está habiendo un agravio, que todo lo contrario, que miente cuando dice que hay un reparto privilegiado de estos niños", y que "Euskadi no entraría dentro de ese reparto, según él, y luego por otra parte diciéndole que está controlando la frontera norte de nuestro país, cosa que también ha sido literalmente desmentida por el lehendakari", ha abundado Montero.

La vicepresidenta socialista y líder del PSOE andaluz ha defendido en ese punto que "Andalucía es mucho más de lo que expresa" el Gobierno de Moreno, y ha remarcado que la comunidad autónoma ha "llegado a tener, según la cifra que la propia Junta de Andalucía ha dado, el doble de menores de los que actualmente están ocupando plazas" en la región.

"Estamos hablando de que en Canarias hay 5.000 menores que están esperando el tener unas condiciones adecuadas", y en Andalucía "nos hemos caracterizado siempre por ser un país y por ser una comunidad autónoma solidaria", por lo que "no se entiende esta posición", del presidente de la Junta, "si no es porque está siguiendo el criterio de 'Génova'", ha apostillado Montero aludiendo a la dirección nacional del PP.

Por otro lado, a la vicepresidenta le han preguntado si está de acuerdo con las declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, acusando de "racismo puro" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), y al respecto Montero ha respondido que ella no tiene "que estar de acuerdo con una expresión o no".

Dicho esto, ha puntualizado que cree que "lo que está queriendo decir" Óscar López "es que la posición del Partido Popular es xenófoba. Y lo es", ha aseverado María Jesús Montero, que ha acusado así a los 'populares' de mantener hacia los menores migrantes como los que están en Canarias una posición distinta a la que mantiene "con los niños ucranianos" o "con otro tipo de niños que han entrado en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país".

Así, ha criticado la "posición de rechazo" del PP que alimenta "muchas veces conductas que son xenófobas y racistas, y también que hacen que al extranjero se le criminalice y se le identifique con la delincuencia", según ha abundado la dirigente socialista, que ha sostenido que "en eso está participando el Gobierno de la Junta de Andalucía".

En esa línea, y en referencia al Ejecutivo de Juanma Moreno, la secretaria general del PSOE-A ha manifestado que "hay poca moderación cuando uno, ante la situación de estos menores, lo que está planteando es que no se acoja a ninguno dentro de nuestra comunidad autónoma, o cuando uno permanentemente está intentando no asumir sus propias responsabilidades y echarle las culpas al Gobierno de España".

En esa línea, ha insistido en opinar que Juanma Moreno "sigue siendo más 'genovés' que andaluz, sigue siguiendo a pies juntillas la directriz de 'Génova', en vez de defender los valores que siempre han acompañado a Andalucía, donde la gente es solidaria y, sobre todo, donde tenemos especial sensibilidad con los menores", ha agregado.

De igual modo, ha manifestado que el lehendakari advirtió también este pasado jueves de algo "grave", como es que "dijo que están llegando niños al País Vasco en autobús, y que la mitad de esos niños procedían de Andalucía".

Montero ha señalado que "la pregunta que cabe hacerse" al respecto es "cómo es posible que niños que tienen que estar bajo la tutela de la Junta de Andalucía estén saliendo" de dicha comunidad autónoma "hacia el País Vasco". "¿Tienen autorización?", ha cuestionado la vicepresidenta, quien también se ha preguntado que, "si esos niños se han escapado", si eso "se ha denunciado ante las autoridades". "¿Qué está ocurriendo con esta situación" sobre la que "el Gobierno de la Junta de Andalucía no ha dado ni una sola explicación?", ha concluido preguntando la ministra y líder del PSOE-A.