Montero ve "increíble" que Moreno "todos los días" pida más recursos para Andalucía y "renuncie a 731 millones"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación antes de presidir en Lebrija (Sevilla) la XIII edición de los Reconocimientos Menina Andalucía 2025. A 28 de noviembre de 2025, en Le - Francisco J. Olmo - Europa Press

LEBRIJA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado este viernes "increíble" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pida "todos los días" más recursos para Andalucía y "renuncie a 731 millones" con el rechazo del PP a la senda de déficit.

En declaraciones a los medios de comunicación en Lebrija (Sevilla), Montero se ha pronunciado sobre el hecho de que el Pleno del Congreso ha rechazado este jueves con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Ha manifestado que es "increíble que el Partido Popular, que gobierna en la gran parte de comunidades autónomas, rechazara en el día de ayer una senda de déficit que proporciona 5.500 millones de euros" a las regiones, para "educación, sanidad, vivienda, dependencia o infraestructuras". "Piden mayores recursos y cuando llega la hora de la verdad, se ponen en contra de tener más recursos", según ha dicho sobre los gobiernos autonómicos del PP.

Ha indicado que no entiende cómo Moreno, "que todos los días pide más recursos para esta comunidad autónoma, renuncia a 731 millones de euros, que le permitirían mayor capacidad de gasto".

Montero ha añadido que tampoco entiende cómo "renuncia a una condonación de la deuda andaluza que implicaría un perdón de deuda de más de 18.700 millones". "Cuando la política no tiene sentido ni sigue una lógica, queda de manifiesto que responde a un interés puramente partidista; se pone por delante una derrota parlamentaria del Gobierno en el Congreso de los Diputados del interés de los ciudadanos", según ha señalado.

Ha expuesto que en Andalucía hay "necesidades claras de hacer una apuesta por el sistema público de salud" y, sin embargo, su presidente "renuncia a una condonación de deuda de más de 18.000 millones y a 731 millones relativos a lo que implica renunciar al objetivo de déficit".

"¿A qué juega Moreno Bonilla?", según ha preguntado la vicepresidenta primera, quien acto seguido ha añadido: "A la confrontación por la confrontación y a ocultar su ineficacia y su falta de gobierno detrás de los recursos".

Ha señalado que tras el rechazo de ayer en el Congreso, el Gobierno cumplirá la ley orgánica, que establece que hay que ir "por dos veces" a la Cámara Baja "para que los objetivos que entren en vigor sean los que se remitieron a Europa en el plan fiscal estructural".

Ha agregado que si estos objetivos no salen, "estaremos a lo que se planteó con Europa, que es, en este caso, 5.500 millones de euros menos para las comunidades autónomas". Ha apuntado que si ese dinero no está en las comunidades, puede ser "utilizado por el Gobierno de España".

"El sinsentido de que el PP, que gobierna en varias comunidades autónomas, no quiera siquiera aprovechar esa oportunidad para incorporar mayor gasto a sus políticas públicas, es que no se entiende", ha recalcado Montero.