Moreno: "El accidente de Adamuz me ha dejado un punto emocional duro; he tenido que ir al psicólogo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido en la noche de este lunes que, a raíz del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas tras la colisión entre dos trenes, "ha tenido que acudir al psicólogo", un consejo que ha asegurado le dieron personal sanitario con que diálogo en esa misma noche de 18 de enero.

Así lo ha reconocido Moreno durante su entrevista en el programa El Hormiguero, que presenta Pablo Motos en Antena 3 Televisión, donde ha aceptado que ese accidente "me ha quebrado", como se puso de manifiesto durante el acto institucional de entrega de los galardones del Día de Andalucía, cuando el presidente andaluz rompió a llorar de forma desconsolada cuando aludió a un inicio de 2026 marcado por esa tragedia ferroviaria.

"Me ha creado un problema", ha llegado a afirmar Moreno, quien ha detallado que con ese personal sanitario con quien intercambió impresiones le indicaron que "esto parece fácil, pero no es fácil", antes de detallar el presidente de la Junta la escena que se encontró al llegar al lugar del accidente con los cadáveres de las víctimas, situación que ha descrito como "muy impactante".

El presidente andaluz ha explicado su llegada a lo que ha calificado como "la zona cero" donde se encontrón con "calzado, comida de bebé, apuntes, prendas llenas de sangre", además de los cadáveres, aún pendientes de su levantamiento judicial.

Aunque Moreno ha precisado que conocer detalles de las vidas de esas personas es lo que ha hecho que le haga "mucho daño", de manera que "ese recuerdo lo tengo muy dentro", por cuanto conectó "esas vidas truncadas con sus familias".

El siguiente asunto que ha introducido Motos, en una entrevista que ha superado la hora de duración y que ha transitado de lo estrictamente informativo hacia el tono jocoso en su tramo final, ha sido el problema de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama.

Moreno, quien ha apelado a que su padre falleció de un cáncer de colon tras un diagnóstico tardío y que ese hecho personal le impulsó a introducir ese cribado de cáncer de colon, ha asegurado que el error ha sido con "2.317 mujeres que se hacen la prueba" cuyas pruebas no fueron concluyentes al tiempo que ha contextualizado la cifra en un millón de cribados.

Tras asegurar que se enteró "el último" y que lo hizo en medio de una rueda de prensa y "no sabía de qué me estaban hablando", ha defendido que "en escasos 10 días se le hizo la prueba a todas esas mujeres", además de que desde un punto de vista político se asumieron responsabilidades, donde ha incluido a la entonces consejera de Salud, a quien siguió "una viceconsejera, el director de Salud Pública, el delegado de Salud Pública y el jefe de servicio, que era un funcionario en esa materia" para concluir que "cayó toda la cúpula de Salud".

Ha defendido haber "redoblado todos los protocolos para que no vuelva a pasar" y se ha mostrado convencido de que "hemos salido reforzado de este pésimo episodio", por cuanto ha blandido que desde entonces "se hace un acto único" para los casos sospechosos y se ha cambiado el protocolo informativo en las ocho provincias para corregir lo que ha considerado un "lamentable error".

IMITACIONES DE AZNAR, RAJOY Y REGALO DE DOS BOTELLAS DE ACEITE A MOTOS

Moreno, quien ha comparecido en el programa descorbatado, con chaqueta y camisa oscura y pantalón claro, le ha regalado a Motos dos botellas de aceite y se las ha descrito como "oro líquido".

El presidente andaluz se ha atrevido en el programa a hacer sendas imitaciones de los expresidentes Aznar y Rajoy, al tiempo que ha reconocido que era difícil imitar a Sánchez, sobre quien ha asegurado conocer desde hace tiempo por haber compartido tertulias televisivas y que ya entonces demostraba "un punto de altivez".

En el caso de Aznar ha asegurado no haber entendido nada de unas indicaciones que le dio durante una recepción con el expresidente colombiano Andrés Pastrana, que le llevó a "bloquearse" y tener que valerse de Alejandro Agag para que se enterara de aquellas instrucciones, que consistían en ponerle al día de temas de jóvenes para el entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, para cerrar aquí diciendo que "Aznar es muy correcto, muy educado".

Sobre Rajoy ha recordado una conversación en el coche de éste sobre las críticas de parte del Partido Popular andaluz tras su nominación como candidato en 2014 a la Presidencia de la Junta, así como las que recibía de parte de los medios de comunicación, para asegurar que entonces le dijo que "eso se arregla muy fácil. El Marca es muy interesante", así como que "no hay que leer lo que no interesa".

En el tramo final del programa Moreno ha elegido al presidente de su partido Alberto Núñez Feijóo para ser quien le ata la cuerda para hacer puenting; "es amigo, seguro que no me deja tirado", ha afirmado.

Ha asegurado que no le dejaría las llaves de su casa al presidente de Vox, Santiago Abascal, porque "no me vaya a radicalizar la casa", que de fiesta sería con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; compartiría piso con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por aquello de que "se independizaría y me dejaría la casa para mí solo".,

Ha elegido a Sánchez para planear un atraco, sus problemas se los contaría a su futura oponente en Andalucía, la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero con la idea de que "todavía no se ha enterado muy bien" de cuáles son y ha apostado por la vicepresidenta Yolanda Díaz para montar un negocio a medias por aquello de que va a dejar la política.