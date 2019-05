Moreno acusa a Susana Díaz de "adjudicarse" los votos de Sánchez en Andalucía

Actualizado 03/05/2019 14:34:07 CET

Susana Díaz le pide que aclare si "romperá" con Vox tras quedar el PP-A relegado a "tercera" fuerza en Andalucía

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A) ha aconsejado este viernes a la secretaria general del PSOE-A y presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, que no se "adjudique" los votos obtenidos por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Andalucía en las pasadas elecciones generales. "Usted es prisionera de su situación política, de extrema debilidad, y todo el mundo sabe que la noche del domingo cruzaba los dedos para que Sánchez no saliera reforzado, porque sabe que el éxito de Sánchez es directamente proporcional a su inestabilidad y debilidad", ha dicho Moreno a Díaz.

Moreno y Susana Díaz han mantenido un bronco debate ante el Pleno del Parlamento, durante la sesión de control al Consejo de Gobierno, donde la dirigente socialista ha pedido al presidente que aclarara si va a "romper" con la "ultra derecha" de Vox, después de que los andaluces hicieran una "moción de censura" a su Gobierno en las elecciones generales del pasado domingo y de que el presidente del PP, Pablo Casado, lanzara duros ataques contra ese partido llegando a calificarlo de "extrema derecha".

Moreno, que no ha respondido a la pregunta que le ha trasladado la dirigente socialista, ha defendido que el PP-A llegó a un acuerdo de gobierno con Cs y a un acuerdo de investidura con Vox, con "luz y taquígrafos" que es conocido por todos los andaluces.

Asimismo, Juanma Moreno ha trasladado a Susana Díaz su felicitación por la "victoria electoral" del PSOE en las elecciones generales del pasado domingo para que se la traslade al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, deseando que éste haga un "buen gobierno, equilibrado y ponderado" y que ponga a Andalucía en el lugar que corresponde y no sea "maltratada" en asuntos como la financiación autonómica.

Tras criticar que Susana Díaz saque "pecho" por unos resultados electorales que "no son suyos", Moreno le ha preguntado si va a impedir y se va a oponer a un pacto de Pedro Sánchez con la "izquierda radical", con los independentistas catalanes o con los "amigos de Bildu". Ha mostrado su preocupación por que un acuerdo con los independentistas pueda suponer un "menoscabo" de los fondos públicos para Andalucía.

Ha señalado que él está centrado en trabajar por el cambio en Andalucía, mientras que la "cabeza" Susana Díaz sigue "estando en Madrid", "volcada en sus intereses". Le ha advertido de que "adjudicarse los votos que a uno no corresponden" la pueden trasladar a "la casilla de salida": "Tome nota y céntrese por Andalucía".

Juanma Moreno ha expresado que intenta "empatizar" con Susana Díaz, por "los momentos que está pasando", y le ha recomendado que deje "atrás los problemas internos" y se ponga a trabajar de manera seria y rigurosa como le corresponde a un grupo como el PSOE, que espera "que pronto encuentre su lugar y haga una oposición realista y positiva".

Por su parte, Susana Díaz ha aconsejado a Moreno que no se preocupe por ella, sino que se preocupe por él. Ha señalado que aunque Moreno pretendiera "influir" en el resultado de las elecciones generales haciendo un balance de los cien días de su Gobierno, el "tiro le salió por la culata", porque el PP-A ha pasado de ser la segunda fuerza a la tercera fuerza política en Andalucía y él se ha convertido en el presidente de la Junta con menos votos y escaños de la historia para estar al frente de esta tierra.

Tras denunciar que la acción del Gobierno de Moreno en estos cien días sólo ha estado marcada por el "montaje, las mentiras y la manipulación", así como por las "insidias" contra el anterior Ejecutivo del PSOE-A, Susana Díaz ha dicho al presidente que los andaluces hicieron en las elecciones generales una "moción de censura" a su gobierno y los españoles dijeron "no" a exportar a España el "modelo" andaluz del acuerdo entre PP-A, Cs y Vox.

"Ha intentado exportar el modelo de Andalucía a España y los españoles y andaluces le han dicho que no", según ha dicho Díaz a Moreno, al que ha insistido en preguntar si va a "romper" con la extrema derecha o quiere repetir en los ayuntamientos y diputaciones andaluzas el "tripartito" de la derecha y de la extrema derecha que en estos momentos gobierna en esta comunidad.

"No se preocupe de mí, sino de usted", ha dicho Díaz a Moreno, a quien ha dicho que efectivamente el resultado de las elecciones generales en Andalucía no fue de ella, sino "suyo" porque los andaluces votaron "no" al modelo de Andalucía que el PP quería exportar a España.

Ha insistido en preguntarle si va a "romper" con Vox, el partido de "extrema derecha" y de las "mamandurrias" como ahora lo llama Pablo Casado. Se ha mostrado convencida de que si Moreno suma con ese partido en ayuntamientos o diputaciones, lo hará porque está dispuesto a "cualquier cosa con tal de mantener el poder".

NOMBRAMIENTO DE MILLO

Moreno y Díaz también han protagonizado un bronco debate al hilo del nombramiento de Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Cataluña, como secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía. Susana Díaz ha querido dejar claro que ella no cuestiona en absoluto que al Gobierno autonómico se puedan incorporar profesionales que no son de esta comunidad, pero sí es "inaudito" que ponga al frente de la voz de Andalucía en Europa a un político que ha sido dirigente de CiU en la época de Jordi Pujol y que fue el "responsable" del día "más bochornoso" de este país, como fue el del "semireferéndum" de las urnas de plástico en Cataluña que avergonzó a España y Europa.

Ha dicho que para defender a Andalucía en el exterior, lo mínimo es que esta persona conociera esta tierra y no basta con pasar de llamarse Enric a Jose Enrique una vez nombrado por la Junta. Para Díaz, parece que Moreno quiere convertir a Andalucía "en el patio trasero" de los caídos de Casado.

Por su parte, el presidente ha defendido el nombramiento de Millo afirmando que su Gobierno no pone límites a las personas, sobre todo porque Andalucía ha sido siempre una tierra de acogida. Ha lamentado que Díaz rechace el nombramiento de un señor que ha sido delegado del Gobierno, que ha estado "amenazado de muerte" y que ha sido insultado y calificado de "cerdo" por independentistas.

Ha agregado que Millo lo único que ha hecho ha sido defender a España en Cataluña, cosa que el PSC "no ha sido capaz de hacer".

Para Moreno, Susana Díaz tiene que estar "muy vacía" de propuestas cuando viene al Parlamento a sacarle "pequeñas anécdotas de nombramientos" para hacerle la oposición.