Montero acusa a Moreno de "mentir" al descartar muertes por los cribados y de estar "perdiendo el norte" en política

La candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero interviene durante un acto de la campaña electoral andaluza. A 13 de mayo de 2026, en Pulianas, Granada (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Arsenio Zurita - Europa Press

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado este jueves al presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, de "mentir" al decir que "no le consta" que se hayan producido fallecimientos que pudieran estar vinculados al fallo detectado en el funcionamiento del sistema de cribados de cáncer de mama en la sanidad andaluza, así como ha considerado que el dirigente 'popular' "está perdiendo el norte" sobre lo que debe ser la política.

Son ideas que la candidata socialista en las elecciones de este domingo, 17 de mayo, ha trasladado este jueves en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha incidido en defender que estos comicios constituyen "realmente un referéndum por la sanidad pública", y que los ciudadanos deben "conocer" lo que se juegan en esta cita con las urnas, que es si quieren "seguir teniendo un sistema sanitario público universal gratuito" que atienda a las personas y que les dé "explicaciones", según ha resumido.

Dicho esto, Montero ha vuelto a referirse a la crisis de los cribados de cáncer de mama para subrayar que este pasado miércoles se supo que "seis familias" de mujeres afectadas por esos fallos "habían ya puesto en conocimiento de la Junta el fallecimiento" de personas de su entorno "con motivo de la negligencia más grave que ha habido en un sistema sanitario público", según ha remarcado la líder socialista.

Por ello, Montero ha sostenido que Juanma Moreno "mintió en el debate" entre candidatos a la Junta organizado por Canal Sur el pasado lunes, "diciendo que no le costaba" que hubiera habido muertes vinculadas a dicho problema, y que "no tenía ninguna información".

"Pues sí que la tenía, porque se había hecho formalmente por parte de las familias", ha replicado la candidata socialista, que ha remarcado que para su proyecto es "una prioridad" la sanidad pública, y a la hora de ir a votar los andaluces deben saber que en estas elecciones "no se enfrentan" a si les "gusta más una foto u otra", o a si le "gusta cómo canta alguien o deja de cantar".

"Eso es una infantilización de la política que lo que hace es que la gente parezca que está al margen de las decisiones que le afectan", que son la de si "quieren realmente tener una educación o una sanidad públicas", ha continuado Montero antes de subrayar que los andaluces "tienen que saber" que el Gobierno del PP-A de Moreno "está privatizando la sanidad pública", y que las listas de espera que hay en el sistema actualmente "están provocando dolor y muerte a las familias".

Al hilo de cuestiones como la canción y el videoclip de campaña que ha lanzado la candidatura de Juanma Moreno, la representante socialista ha apuntado que el líder del PP-A "está perdiendo un poco el norte de lo que se trata y de lo que significa la política", y ha considerado que a quien "está en una lista de espera le importa un comino quién canta una canción", y "lo que quiere es ver si los partidos políticos van a resolver realmente sus problemas, qué propuestas" tiene "cada uno" de ellos, y "votar en consecuencia".

PERCIBE "GANAS DE CAMBIO" DE LA GENTE EN LA CALLE

Por otro lado, la candidata socialista ha apuntado que en estas casi dos semanas de campaña percibe "en la calle que la gente tiene ganas de cambio, que está contenta, animada", y ella cree que el domingo, el día de las elecciones, "va a haber sorpresa" respecto a lo que vaticinan las encuestas, y "fundamentalmente conciencia de que nos estamos jugando ni más ni menos que los servicios públicos en Andalucía".

Montero también ha indicado que ve a su partido, al PSOE, "muy activado, con mucha alegría, con mucha esperanza, y sabiendo lo importante" que hay que hacer de cara a la cita del domingo, que es "transmitirle a la gente hasta el último minuto que lo que se está jugando es su propio bienestar", según ha concluido incidiendo la candidata socialista.