Moreno anuncia plan contra la soledad no deseada y garantiza la defensa "irrenunciable" los derechos Lgtbi

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (d), junto al consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (i), ocupa su escaño antes de intervenir en el debate de investidura que acog - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes, en su discurso en el debate de investidura, un plan contra la soledad no deseada y ha garantizado la defensa "irrenunciable" de los derechos del colectivo Lgtbi.

Durante su intervención en el arranque del debate de investidura que se celebra este lunes y martes en el Parlamento, Moreno ha expuesto que, en Andalucía, hay casi un millón de personas que viven en soledad sin quererlo, y por, ello, es fundamental una "medida pionera" como un plan contra la soledad no deseada "que incluirá medidas de detección y prevención, así como fórmulas de acompañamiento".

"Daremos así un paso más en una Andalucía que cuida y avanza teniendo en cuenta a todas las personas", según ha indicado Juanma Moreno.

Durante su intervención, ha manifestado que, en los últimos años, se ha producido "un giro sustancial en la gestión del sistema de atención a la dependencia", mejorando datos hasta "alcanzar cifras que son récord", con más de 352.000 personas beneficiarias, lo que supone un 66% más respecto a 2019, y más de 550.000 prestaciones concedidas, "casi el doble" de las que se encontró su primer gobierno.

Ha señalado que también se ha "reducido el tiempo medio de espera para acceder al sistema, logrando el plazo más corto en los últimos quince años y muy lejos de los tres años y medio de la etapa" de gobiernos del PSOE-A.

No obstante, ha manifestado que su gobierno no se conforma, porque demanda es cada vez mayor debido al envejecimiento de la población y es necesario "seguir trabajando para acortar plazos y seguir mejorando la respuesta a las familias".

Juanma Moreno ha afirmado que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio irrenunciable y Andalucía va a seguir avanzando en ello, mientras que ha expresado su compromiso con la prevención de la violencia de género y la atención a las mujeres víctimas y a sus hijos.

Asimismo, ha indicado que un gobierno del PP-A va a seguir defendiendo la "libertad, la igualdad y la seguridad de las personas Lgtbi porque Andalucía respeta la diversidad", y no puede caber ninguna "desigualdad ni discriminación en nuestra tierra".