Moreno asiste este miércoles en Bruselas a la concentración en apoyo a Ceuta ante la sede del Parlamento Europeo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), el 20 de agosto de 2026 en la ciudad autónoma - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estará presente este miércoles en la concentración en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria que se desarrollará ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Moreno tiene agenda de trabajo este miércoles en Bruselas en su calidad de vicepresidente del Comité de las Regiones de la UE (CdR), de manera que aprovechará su estancia en la capital europea para estar también en la concentración convocada por el PP ante la sede del Parlamento Europeo en apoyo a Ceuta en consonancia con las concentraciones que se producirán ante varios ayuntamientos españoles durante la jornada de mañana, cuando se celebra el día de la ciudad autónoma.

Concretamente, el PP ha convocado la concentración a partir de las 12,00 horas, en las escaleras de la puerta del Parlamento Europeo de la plaza de Luxemburgo de Bruselas, en la explanada Simone Veil. En España, las concentraciones a las puertas de ayuntamientos están previstas a las 20,00 horas.

Como se recordará, Juanma Moreno realizó una visita institucional el pasado 20 de agosto a Ceuta para mantener una reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y con representantes de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio, con el fin de trasladar su apoyo ante la crisis migratoria.

En la comparecencia ante los medios de comunicación posterior a su reunión con Vivas, Juanma Moreno se comprometió a defender como vicepresidente del Comité de las Regiones Europeas que Ceuta "esté presente en este organismo de la UE". "A partir de septiembre, Ceuta debe estar en el corazón de Europa" porque lo ocurrido a finales de julio --con una "invasión" de miles de migrantes-- "no se puede tolerar", según señaló el presidente andaluz, quien añadió que el "territorio europeo que es Ceuta ha sido vulnerado, y no se puede tolerar esta vulneración de las fronteras europeas".