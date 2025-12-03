Moreno critica que Sánchez "se humille hincando las rodillas" ante Puigdemont por seguir "unos meses más en el Gobierno"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, responde a las preguntas de los grupos políticos en la sesión de control al Gobierno del Parlamento de Andalucía. A 3 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada de Pleno, co - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha criticado este miércoles que el líder del PSOE y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, apareciera este martes "agachando la cabeza, hincando las rodillas" ante el líder de Junts y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, "solo y exclusivamente por mantenerse unos meses más en el Gobierno".

"Es vergonzoso", ha sentenciado el presidente andaluz en el transcurso de su debate con la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento.

Juanma Moreno ha señalado a la también vicesecretaria general del PSOE-A que "si quiere proteger los servicios públicos, lo que tiene que hacer es no ser un sirviente del señor Puigdemont", y al respecto ha indicado que este pasado martes se vio "algo insólito", como que "todo un presidente del Gobierno de España" estuviera "humillándose lamentablemente" ante el citado líder independentista catalán.

Al hilo, el presidente de la Junta ha indicado que "el mayor sirviente que hay en España se llama Pedro Sánchez sirviendo los intereses espurios del independentismo y el separatismo catalán", y ha remarcado que "a la derecha" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE está la vicepresidenta primera y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

En ese punto, Moreno ha reivindicado el acuerdo "prácticamente unánime" que el Parlamento andaluz alcanzó en el año 2018 que rechazaba el principio de la "ordinalidad" para diseñar el modelo de financiación autonómica, y ha criticado que "ahora resulta que ese sirviente --en alusión a Pedro Sánchez-- le dice a la segunda sirviente --María Jesús Montero-- que a partir de ahora hay que cambiar todo el contexto y que, por tanto, lo firmado y lo acordado en el año 2018 ya es papel mojado porque ahora tenemos que pasar de esa palabra, tenemos que superar la solidaridad para pasar a la ordinalidad", de forma que "los más ricos sean más ricos y los pobres menos pobres", según ha denunciado el presidente andaluz, que ha advertido a los socialistas de que "se equivocan" con ese posicionamiento.

AFEA A LA PORTAVOZ SOCIALISTA SUS "POLÍTICAS ANTIGUAS"

Además, el presidente de la Junta ha aludido al Debate sobre el estado de la Comunidad celebrado la semana pasada en el Parlamento, y ha acusado a María Márquez de representar "lo antiguo, lo pasado" en política, y de ser "exactamente igual, una fotocopia de los líderes de los años 90 y del siglo 2000", reivindicando "las mismas políticas".

"Usted puede tener la edad que quiera, pero sus políticas son antiguas, y usted se está quedando antigua, pero allá usted, eso es una decisión personal", le ha espetado Moreno a María Márquez, a quien también ha acusado de volver "a utilizar la mentira" al criticar la gestión sanitaria del actual Gobierno andaluz y su supuesta política de privatizaciones.

Al respecto, el presidente ha aludido a la la Ley de Salud Pública del año 1998, "aprobada por el PSOE", que "establece expresamente la colaboración" entre la "administración sanitaria" y la "iniciativa privada", y ha afeado a los socialistas andaluces que "hablan de limitar conciertos" sanitarios "aquellos que en un solo año firmaron contratos por valor de más de 500 millones de euros", en la etapa de María Jesús Montero como consejera en la Junta, según ha remarcado.

En esa línea, Moreno ha subrayado que "el porcentaje más alto de la historia de Andalucía en conciertos privados lo tiene el Partido Socialista Obrero Español y la señora Montero". "Esa es la realidad y ese es su problema", ha sentenciado el presidente de la Junta, quien también ha reprochado a María Márquez que haya querido este miércoles hacer "una especie de segunda vuelta" del debate sobre el estado de la Comunidad de la semana pasada, que se ve que "no le fue muy bien", y pretendía ahora "sacar un poco la cabeza".

El líder del PP-A ha lamentado que la portavoz socialista ha seguido "con los mismos patrones, embarrando y con la mentira como único elemento de su propia acción política", y ha definido a María Márquez como una "alumna aventajada" de Pedro Sánchez "y sus cambios de opinión".

También ha reprochado a Márquez que el Gobierno del PSOE y Sumar "no es capaz de sacar ni una sola ley" adelante en las Cortes Generales por falta de apoyos, y "no es capaz ni de presentar un proyecto de Presupuestos" Generales del Estado, pese a que eso es algo a lo que "obliga" la Constitución Española de 1978, según ha remarcado el presidente para afear a continuación que la ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz "ha sido incapaz ni siquiera de presentar los Presupuestos".