Moreno: Hay "canales abiertos" con todos los partidos y queda "tiempo para salvar el veto" al Presupuesto

Actualizado 10/06/2019 12:39:32 CET

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado este lunes que se mantienen "canales abiertos con todas las fuerzas políticas, también con Vox" con el objetivo de lograr un acuerdo para que "los andaluces tengamos Presupuesto" y se ha mostrado optimista sobre el margen de negociación existente "porque de aquí al miércoles hay tiempo para salvar ese veto", en referencia al debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto del Presupuesto en el Pleno del Parlamento de este miércoles 12.

El presidente de la Junta, que ha asegurado que "este fin de semana no ha habido conversaciones", ha argumentado que la devolución del Presupuesto de prosperar las tres enmiendas a la totalidad presentadas "no es decirle no al PP o Ciudadanos, es decirle no a un Presupuesto que refuerza con más de 700 millones las políticas de salud, con casi 300 millones la educación o con 2.500 millones a la agricultura".

Juanma Moreno ha reflexionado sobre el rechazo de PSOE y Adelante Andalucía "sin mirar si quiera el Presupuesto más social de la historia" para expresar, en primer lugar, que "esperaba más altura de miras de quien ha sido la presidenta de los andaluces los últimos cinco años", en referencia a Susana Díaz, porque respecto a la segunda formación ha declarado que parte de "limitaciones, prejuicios ideológicos que le impiden" llegar a acuerdos.

El presidente de la Junta ha invitado a los grupos del Parlamento de Andalucía a que "dejen de pensar en sus siglas políticas" para que "pensemos en andaluces" con la premisa de que "las elecciones se han acabado". Moreno ha considerado que "toca el tiempo de gestionar" para propiciar "que nos pongamos a generar oportunidades" para Andalucía una vez que se "ha acabado el periodo electoral".