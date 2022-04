Moreno dice que su "intención" es "concluir" la legislatura en Andalucía y que las elecciones sean "después del verano"

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha reiterado este viernes su "intención" de "concluir" la legislatura en Andalucía y que las elecciones autonómicas en esta comunidad sean "después del verano".

Así lo ha señalado el presidente andaluz en una entrevista en La 1 de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que su "voluntad y deseo" es "culminar la legislatura", porque así cree que daría "un buen mensaje de estabilidad para los andaluces".

No obstante, tanto en esa entrevista como en otra en la Cadena SER este viernes, Moreno ha apostillado que lleva "casi nueve meses en minoría en el Parlamento andaluz" después de que Vox "rompiera" con el gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs), así como que está gobernando con unos Presupuestos prorrogados "en unas circunstancias muy complejas", con una "situación económica y social que se está deteriorando muy rápidamente" al hilo de la "cruel invasión" de Rusia a Ucrania y de decisiones del "mal Gobierno" de Pedro Sánchez, todo lo cual crea "un clima que es preocupante".

Además, ha apuntado que el Parlamento andaluz está "claramente electoralizado" y, de hecho, "desde septiembre me están diciendo que iba a haber elecciones", pero él está "aguantando y aguantando hasta donde pueda aguantar".

"En el momento que vea que ya no pueda gobernar, disolveré, pero mi deseo en principio es culminar la legislatura", ha expresado en esa línea Juanma Moreno, quien ha añadido que le "gustaría" que las elecciones fueran "después del verano", porque "estamos saliendo ahora mismo de una nueva dirección nacional" del PP, por lo que "hay que darle tiempo al partido, a la marca, que se solidifique, vaya dando los primeros pasos, que vaya cuajando".

Además, Moreno ha señalado que "el verano siempre suele ser muy positivo en Andalucía en términos turísticos", y es por tanto una época "favorable", pero la fecha de las elecciones "va a depender de las circunstancias y de la gobernabilidad que tenga".

En esa línea, el presidente ha insistido en que, "en el momento en que esté maniatado" y crea que le está "haciendo perder un tiempo precioso a los andaluces, no me quedará más remedio que disolver el Parlamento", pero "si me dejan la izquierda y la derecha, intentaré por todas las fórmulas posibles alargar la legislatura", ha aseverado.

BUSCARÁ "POR TODOS LOS MEDIOS UNA MAYORÍA LO MÁS AMPLIA POSIBLE"

De cara a dichos comicios, en todo caso, el presidente de los 'populares' andaluces ha reiterado en la Cadena SER su voluntad de "intentar por todos los medios sacar una mayoría lo más amplia posible" y lograr "una mayoría suficiente" para conformar "un gobierno monocolor", y por ello va a pedir a los ciudadanos que le "presten su voto" en la próxima cita con las urnas para posibilitar en la Junta un gobierno "estable, equilibrado, ponderado, moderado".

También ha defendido que, pese a que ha alcanzado acuerdos con Vox durante la legislatura, en el "ámbito social" se ha logrado "duplicar el número de dependientes atendidos" en Andalucía, "multiplicar el número de residencias de mayores" y no dar "ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista", según ha remarcado.