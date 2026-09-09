Moreno espera que el Gobierno esté trabajando para que los menores migrantes llegados a Ceuta "vuelvan con sus familias"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la atención a los medios de comunicación tras la reunión. A 09 de septiembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido este - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confiado este miércoles en que el Gobierno central esté trabajando ya para que los menores migrantes que llegaron a Ceuta "vuelvan con sus familias", como se ha "comprometido", y además expresaron "públicamente" los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Así lo ha manifestado Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación en Granada, tras ser cuestionado sobre la posibilidad de un reparto entre las comunidades autónomas de menores migrantes llegados a Ceuta.

El presidente ha manifestado que se remite a las declaraciones que hicieron dos ministros tan "importantes" como el de Interior y el de Exteriores, incluso "in situ", en Ceuta sobre "que todos los migrantes, incluidos los menores, tenían que volver a Marruecos".

Y, según ha señalado, "también el Reino de Marruecos dijo que estaba dispuesto a admitir a todos los migrantes que entraron en situación irregular a España y Europa a través de las fronteras de Ceuta".

Por tanto, Juanma Moreno, ha señalado que confía y espera que el Gobierno de España esté trabajando para que esos menores "vuelvan con su familia", en aplicación de ese principio de reagrupación familiar que "además la Unión Europea ha mostrado claramente que es la filosofía que hay que seguir".

Ha añadido que entiende que Marruecos, país organizador de un Mundial y que está "construyendo un estadio de casi mil millones de euros, tiene recursos suficientes para hacerse cargo, en este caso, de los menores".

Juanma Moreno ha insistido en que lo que no puede haber es "improvisación permanente" con todo lo que está aconteciendo en Ceuta, porque si ello ocurre es "difícil avanzar", y ha recalcado su confianza en la "capacidad" del Gobierno central para abordar el asunto de los menores y que cumpla "la palabra dada" sobre el regreso a su país.

Sobre las manifestaciones de ciudadanos que se han producido en Ceuta, Juanma Moreno ha destacado que han sido "pacíficas", a pesar de la situación "de máxima tensión" que se vive, y ha destacado el "comportamiento ejemplar" de los vecinos.

Juanma Moreno también ha condenado las "agresiones" que están sufriendo algunos trabajadores de los medios de comunicación en Ceuta. "Es repudiable y condenable, y yo pido máximo respeto a todos los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que están cumpliendo una labor en su trabajo", ha señalado, recalcando que tienen que ser "respetados" por parte de los participantes en una manifestación.