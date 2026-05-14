Moreno exige al Gobierno que "dé permiso" a la conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera

1087138.1.260.149.20260514135402 El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, interviene tras mantener un encuentro con mujeres ganaderas en Añora (Córdoba), acto que encara la recta final de la campaña andaluza. A 14 de mayo - Francisco J. Olmo - Europa Press

AÑORA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a reelección, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves al Gobierno central que dé "permiso" a las obras de conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el norte de la provincia de Córdoba.

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita a la explotación ganadera 'El Cruce', en el municipio cordobés de Añora, en pleno Valle de Los Pedroches.

Juanma Moreno ha explicado que, su gobierno, en octubre de 2024, adjudicó la obra de conexión con un presupuesto de 9,3 millones de euros, con la colaboración también de la Diputación Provincial de Córdoba, pero, a día de hoy, "a pesar de que hemos puesto los recursos y de que hemos adjudicado la obra, que es muy necesaria", la Confederación Hidrográfica del Guadiana "ha denegado el permiso para acometer la obra".

"Pido desde aquí públicamente que no se asfixie a esta comarca", ha indicado Juanma Moreno, quien ha reclamado al Gobierno central que tenga "sensibilidad" hacia el sector primario y dé ese permiso, cuando ni siquiera tiene que poner "el dinero".

Ha manifestado que, con la grave sequía, los ganaderos han pasado "años muy difíciles" y que, mientras su gobierno ha "invertido a pulmón 2.000 millones de euros en políticas hídricas", el Ejecutivo nacional "no ha hecho ni una de las 100 obras de interés general del Estado que en toda la comunidad se tenían que ejecutar", cuando el sector primario andaluz es el 14% del PIB español.

Ha insistido en denunciar el "maltrato constante e injusto" al que Andalucía ha estado sometida por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.



