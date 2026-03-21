Moreno felicita al Jaén Paraíso Interior tras clasificarse para la final de la Copa del Rey Futsal 2026

Equipo del Jaén Paraíso Interior Futsal. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado al equipo de Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala por su pase a la final de la Copa de España Futsal 2026 tras vencer este sábado por 3 a 0 al Club Movistar Inter Fútbol Sala en la semifinal.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, Moreno ha celebrado la victoria del conjunto jiennense y ha mostrado su apoyo a la marea amarilla para hacerse con la que podría ser su cuarta Copa de España Futsal este próximo domingo, 22 de marzo, en el Palacio Municipal de Deportes de Granada.

"El Jaén Paraiso Interior Futsal ya está en la final y sueña con su cuarta Copa de España; gran torneo y espectacular apoyo de la marea amarilla una vez más en las gradas. Enhorabuena y mucho ánimo para mañana en Granada; orgulloso de este equipo", ha trasladado el presidente autonómico.