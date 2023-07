Moreno pide no dividir el voto el 23J: El camino directo para que Sánchez salga de Moncloa "es votar al PP sin atajos"

JAÉN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este lunes a la ciudadanía que el único camino directo y fácil para que Pedro Sánchez salga del Palacio de la Moncloa es votar al Partido Popular, sin "atajos". "Que nadie se equivoque, el voto directo de la urna a la presidencia es un voto al PP, que es el valor seguro en estas elecciones", ha indicado.

Durante un acto público en Jaén, en el marco de la campaña de las elecciones generales, Moreno ha manifestado que esta es la semana clave para que los ciudadanos que están indecisos decidan su voto y, en este sentido, ha lanzado un mensaje a votantes socialistas en el sentido de que la mejor fórmula para que recuperen su partido es sacar a Sánchez "de su propio partido" y que el PSOE abra una nueva etapa en la oposición que lo haga volver a la senda de introducirlo en labor de oposición para volver a la senda de un "partido de estado".

Ha pedido a esos votantes tradicionales del PSOE que están dudosos que no voten de nuevo al PSOE por "inercia porque se van a arrepentir".

Juanma Moreno también se ha dirigido a esos votantes de un partido a la derecha del PP, en alusión a Vox, para advertirles de que ese no es el voto para que Sánchez se vaya, sino que no "hay camino más directo y fácil que votar al Partido Popular". "No hay atajos, el voto directo de la urna a la presidencia es un voto al PP, que es el valor seguro en estas elecciones", ha sentenciado.

Por ello, ha pedido a esos votantes que necesitan un "empujoncito" para decidir a quién votan que "no dividamos el voto, porque quien gana es Sánchez", de manera que hay que votar "masivamente al PP" porque es la única vía para que España abra una nueva etapa histórica.

Moreno ha reiterado que Pedro Sánchez quiere "sobrevivir" y aunque pierda las elecciones, se va a presentarse para ser presidente, "con 18 partidos" de radicales e independentistas que quieren "triturar esta gran nación que es España".

El líder andaluz ha expresado su "miedo" por que se dé por hecho ya, en virtud de lo que dicen las encuestas, que el PP tiene ganadas las elecciones y que haya cierta desmovilización, sobre todo, por celebrarse en pleno verano con muchos ciudadanos de vacaciones. No se puede caer, en su opinión, en un "exceso de confianza", aunque la dinámicas sean ascendentes para el PP y después de que en el 'cara a cara' se viera que hay un solo presidente, Alberto Núñez Feijóo, y un futuro líder de la oposición, Pedro Sánchez.

Moreno, que ha reconocido que disfruta siempre de las campañas electorales, ha expresado que entiende el agotamiento, el cansancio y un puntito de hastío por parte de la ciudadanía por tener que pasar por unas elecciones tan seguidas de las municipales y autonómicas de mayo, y en el caso de Andalucía, por tres elecciones en poco más de un año.

La convocatoria de las elecciones generales en pleno mes de julio, en su opinión, ha sido el "epitafio" de un presidente que no se quería marchar sin tomar la última decisión "pensando exclusivamente en él", porque en modo alguno ha pensado en la "participación".